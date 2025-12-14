River, con el mercedeño Joaquín Gómez, derrotó a Atlético de Madrid y se consagró campeón

River Plate se impuso en la final de la Messi Cup ante Atlético de Madrid por 2-0, con un doblete fantástico de Bruno Cabral, en el Chase Stadium de Miami y se consagró como campeón. En el equipo argentino fue titular el defensor mercedeño Joaquín Gómez que en las jornadas preliminares pudo tener su foto con Lionel Messi.

El conjunto argentino salió mejor plantado a la final de este domingo y tomó la iniciativa desde el arranque, aunque con el correr de los minutos el equipo español logró acomodarse en el campo y generó situaciones claras para abrir el marcador.

A los 28 minutos, Bruno Cabral capitalizó una gran jugada colectiva y marcó un verdadero golazo para el 1-0. Casi sin dejar reaccionar al rival, el nueve del Millonario volvió a aparecer en el área y, con una definición al ángulo, estiró la ventaja y selló el 2-0 parcial.

El complemento arrancó con una mala noticia para River: Valentín Sayago recibió la segunda tarjeta amarilla por parte de Jorge Escobar y el Millonario se quedó con diez jugadores. A partir de allí, Atlético adelantó sus líneas y comenzó a llegar con mayor frecuencia, aunque careció de eficacia en los metros finales.

Los chicos del Millonarios en el debut, el pasado 9 de diciembre, empataron 1-1 ante Barcelona.. En su segunda presentación, cayeron ante Manchester City y finalmente, en su último cotejo, golearon 5-1 a Inter de Milán, en la mejor producción de River en el torneo.

Ya en semis, superaron con claridad a Chelsea por 3-1 con goles de Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y Bruno Cabral.