Mandiyu festejó su aniversario con el pase de ronda

El Club Deportivo Mandiyú festejó este domingo su 73º aniversario y lo celebró con la clasificación a la Tercera Etapa del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol. En cancha de Boca Unidos, el Albo igualó con Benjamín Matienzo 1 a 1, de esta forma se impuso en la serie 4 a 2 (había ganado la ida 3 a 1) y ahora espera por San Lorenzo de Monte Caseros o Rivera del Paraná de Bella Vista en la próxima ronda de la Región Litoral Norte.

En la revancha de la Segunda Etapa, Mandiyú y Matienzo protagonizaron un partido donde todas las emociones se dieron en el primer tiempo. En el complemento, el juego perdió trascendencia. El local, con un jugador menos, controló el encuentro y la visita sufrió el desgaste físico.

En el arranque del partido, Matienzo salió a posicionarse en terreno rival y Sebastián González tuvo la primera oportunidad de llegar al gol cuando aprovechó un mal despeje de Facundo Velázquez pero su remate se fue muy cerca del palo izquierdo.

La respuesta del Albo se concretó con un ataque profundo que terminó con un cabezazo de Lautaro Mendoza, desde adentro del área chica que pegó en el travesaño cuando todo el estadio ya gritaba gol.

La apertura del marcador llegó a los 19 minutos cuando el propio Mendoza cambió por gol penal que sancionó Jorge Miño por infracción sobre Hernán Valenzuela.

El empate se concretó a los 37 minutos con una perfecta ejecución en un tiro libre que realizó “Sebita” González y que dejó sin chances al arquero Velázquez.

A los 45 minutos, Mandiyú se quedó con diez jugadores por la expulsión de Héctor Zabala que vio la tarjeta roja por agredir a un rival.

La segunda etapa transcurrió si mayores emociones. Mandiyú se hizo fuerte en defensa, no renunció al ataque pero le faltó profundidad. Matienzo sintió el desgaste físico y quedó lejos del arco rival.

Mandiyú cerró el año con otro festejo. Pasó a los cuartos de final de la Región Litoral Norte y se ilusiona con el ascenso.