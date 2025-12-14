Detienen a un joven con pedido de captura por robo en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo que demoraron a un hombre que tenía pedido de captura por robo.

El hecho se registró cuando el mayor de edad que se encontraba promoviendo desorden en la vía pública.

Ante esto, los efectivos procedieron a demorar al hombre y al continuar con las averiguaciones correspondientes lograron establecer que el hombre tenía un pedido de captura vigente, ya que estaría vinculado a un hecho delictivo por robo.

El demorado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la Comisaría Tercera, donde se realizan las diligencias de rigor.