Ante el aumento de casos de enfermedades respiratorias en Corrientes, instan a vacunarse

El invierno llega con las temperaturas bajas y los correntinos, deben estar preparados ante el aumento de enfermedades respiratorias. La Municipalidad de la ciudad de Corrientes, mediante la Secretaría de Salud, informó este jueves que los agentes recorren diferentes puntos para concientizar y todas las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps) cuentan con las dosis para cumplir con el esquema de vacunación correspondiente.

Los agentes municipales concientizan a los vecinos sobre la importancia de la higiene y la adecuada ventilación de los ambientes y se recomienda no automedicarse y acudir al médico ante cualquier síntoma. Todas las Saps cuentan con stock de vacunación por lo que los vecinos pueden acercarse a la más cercana para completar su libreta sanitaria.

La doctora en epidemiología, Angelina Bobadilla, señaló a Radionord: “Estamos en temporada de infecciones respiratorias, entre las más frecuentes son las virales y entre esas está la gripe, producida por el virus de la influenza, se la conoce como la Gripe A, es la que más tenemos en Corrientes”.

Consultada sobre la nueva variante del Covid-19, señaló que: “Siempre hay una nueva variante, la de Númbus pero que todavía no ha ingresado al país” .

Por su parte, la directora general de Promoción y Prevención, Gladis Vallejos Jara, señaló que: “Se están registrando muchos casos de enfermedades respiratorias en la ciudad de Corrientes”, por lo que recomendó cumplir con el esquema básico de vacunación.

“Todos los centros de salud municipales cuentan con vacunatorios, entonces sobre todo los chicos y los adultos mayores, tienen que contar con las vacunas. El esquema básico y además la vacuna de la gripe y la del neumococo, que son importantes”, agregó.

Además explicó que las dosis tienen sus grupos etarios, la vacuna de la gripe es para menores de 6 meses a 2 años y mayores de 65. Quienes deben colocarse la vacuna de la gripe de manera obligatoria, mientras que el otro grupo, el que queda entre 2 años y 65, es solo para las personas de riesgo y con indicación médica.

Vallejos Jara, aseguró que todas las Saps cuentan con este tipo de dosis, aunque aclaró que “suponiendo que van al centro y no encuentran la vacuna, tienen que agendarse y después se los llama porque se depende del centro de inmunizaciones del Hospital Llano que provee las vacunas. Hay un trámite previo para redistribuir las dosis en las Saps”.

En cuanto a las diferencias entre las enfermedades existentes, la doctora explicó: “Tenemos congestión, síndrome gripal, influenza básica, también tenemos virus sincicial, dengue, Covid-19, son muchas enfermedades respiratorias que tienden a confusión por lo que se recomienda ante la primera sintomatología que incluya fiebre, congestión nasal, dolores musculares, dolores retrooculares, recurrir al médico”.

Además, Vallejos Jara solicitó “no automedicarse, recurrir al centro de salud, acceder a la consulta con el médico”.

“Lo único que se recomienda que tomen para bajar la fiebre es paracetamol, no está indicado tomar aspirinas y tampoco antibióticos, más si no se sabe si es una enfermedad viral”.

