Por las obras de restauración en la Catedral, trasladan las misas a otro lugar

La emblemática Catedral de Corrientes permanece cerrada desde este lunes debido a las obras de restauración que comenzaron a ejecutarse por Hipólito Yrigoyen al 1542. Si bien fuentes oficiales confirmaron a El Litoral que los trabajos se desarrollarán hasta fin de año, las misas y celebraciones litúrgicas tendrán lugar en el salón San Pablo, ubicado en calle San Lorenzo 1035 al menos durante los próximos tres meses.

“Se va a restaurar el templo. Las misas se van a dar en el salón de calle San Lorenzo”, confirmaron desde el Arzobispado a El Litoral.

En el portón de la emblemática Catedral se puede observar un cartel que reza: “Templo clausurado por obras de refacción. Nos trasladamos al salón San Pablo por calle San Lorenzo 1035”. Con esta decisión, buscan garantizar que los fieles puedan seguir participando de las celebraciones mientras avanzan las tareas de refacción.

El arquitecto a cargo de la obra José Metzner, explicó a este medio que el objetivo es que las reformas estén finalizadas para las fiestas de fin de año, pero advirtió: “De igual manera está organizado de forma tal que dos o tres meses esté cerrada completamente y después puedan seguir con sus actividades”.

Las obras en el histórico templo contemplan la recuperación de las estructuras dañadas, la pintura y la restauración de detalles artísticos que hacen de la Catedral un símbolo arquitectónico y religioso de la ciudad.

Desde el Arzobispado recordaron que el traslado de las misas al salón San Pablo es una medida transitoria mientras duren las obras.