Cierran la Catedral de Corrientes: qué trabajos se desarrollarán y cuánto durará

La Catedral de Corrientes “Nuestra Señora del Rosario”, ubicada por Hipólito Yrigoyen al 1542, cerró sus puertas este martes por obras de remodelación. Se trata de la segunda etapa que inició el año pasado, pero esta vez en el interior de la Iglesia. Según pudo saber El Litoral, las obras estarán listas para fin de año y se habilitarán por tramos para que se puedan dar las misas.

En el portón de la emblemática Iglesia se puede ver un cartel que reza: “Templo clausurado por obras de refacción. Nos trasladamos al salón San Pablo por calle San Lorenzo 1035”, y esto se debe a los trabajos que iniciaron esta semana.

Como parte de la primera etapa, el año pasado iniciaron los trabajos en las veredas y fachada del lugar histórico, y ahora procede con la segunda etapa y consisten en demolición de revoques interiores y exteriores en sectores en mal estado para su posterior reparación. Estos trabajos incluyen restauración de confesionarios, vía crucis, altares, urna y cofre de cristo yacente y Virgen de los Dolores, incluyendo la instalación de una sala de tableros.



El Director de Planificación de Obras del Ministerio de Obras Públicas de la provincia, José Metzner, señaló a El Litoral: “Se interviene toda la instalación, pintura, cielorraso, piso e iluminación. Además se instala un sistema de audio y eléctrico y se restauran todas las imágenes religiosas”.

En cuanto al plazo, el arquitecto explicó a este medio que: “Lo terminamos para las fiestas de fin de año. Pero de igual manera está organizado de forma tal que dos o tres meses esté cerrada completamente y después puedan seguir con sus actividades. Esto está acordado con el padre de la Iglesia”.

Además de la demolición de piso para conexión subterránea del cableado de audio y eléctrico en sectores deteriorados para su posterior reposición, la remoción del contrapiso y cubierta del sector del altar para su posterior reparación.

Esto incluye la limpieza y desobstrucción de canales y desagües pluviales, además de cubiertas existentes, cúpula y su impermeabilización. Los trabajos también abarcan ajustes de carpintería, retiro de cableado en mal estado, reparación de cielorrasos y pinturas látex en el interior y exterior.

Con la provisión y colocación de tableros eléctricos, bandejas portacables, luminarias en espacios requeridos, sistema de audio con amplificadores, proyectores y pantallas. Además de sala de tableros, reloj y sistema autónomo para sonido de campanas. Esto incluye la reparación de una columna en la escalera lateral, retiro de ventiladores de paredes y la reincorporación.

