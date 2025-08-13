¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

corte de transito Elecciones calor en Corrientes
corte de transito Elecciones calor en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORTE TOTAL

Corrientes: una calle permanecerá cerrada por obras de energía

La calzada estará cortada este viernes durante la mañana, extendiéndose hasta la tarde.

Por El Litoral

Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 19:04

La circulación en la intersección de Plácido Martínez y avenida Italia permanecerá interrumpida por completo este viernes, entre las 8 y las 15. La medida se debe a trabajos programados por la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) que realizará tareas en la zona para optimizar el servicio eléctrico.

Detalles de los trabajos y recomendaciones

Según indicaron, durante ese lapso se llevarán a cabo labores que requieren el corte total del tránsito, por lo que se solicita a los conductores y peatones tomar vías alternativas para evitar inconvenientes. La intervención forma parte de un plan de mantenimiento y mejoras en la red de distribución eléctrica.

“El viernes, de 8 a 15, habrá corte total por calle Plácido Martínez y Av. Italia por trabajos de la Dpec. Por favor, evitar circular por la zona”, señalaron en las redes de la municipalidad.

Circular con Precaución

Se recomienda a los vecinos circular con precaución en áreas cercanas y respetar las indicaciones del personal de tránsito que trabajará en el ordenamiento vehicular. Las autoridades remarcaron la importancia de planificar los traslados con anticipación para evitar demoras.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD