Corrientes: una calle permanecerá cerrada por obras de energía

La circulación en la intersección de Plácido Martínez y avenida Italia permanecerá interrumpida por completo este viernes, entre las 8 y las 15. La medida se debe a trabajos programados por la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) que realizará tareas en la zona para optimizar el servicio eléctrico.

Detalles de los trabajos y recomendaciones

Según indicaron, durante ese lapso se llevarán a cabo labores que requieren el corte total del tránsito, por lo que se solicita a los conductores y peatones tomar vías alternativas para evitar inconvenientes. La intervención forma parte de un plan de mantenimiento y mejoras en la red de distribución eléctrica.

“El viernes, de 8 a 15, habrá corte total por calle Plácido Martínez y Av. Italia por trabajos de la Dpec. Por favor, evitar circular por la zona”, señalaron en las redes de la municipalidad.

Circular con Precaución

Se recomienda a los vecinos circular con precaución en áreas cercanas y respetar las indicaciones del personal de tránsito que trabajará en el ordenamiento vehicular. Las autoridades remarcaron la importancia de planificar los traslados con anticipación para evitar demoras.