“Hells Angels” vs. “Tehuelches” con trompadas y disparos

La capital bonaerense parece haberse transformado en un gigantesco set de filmación de películas del oeste norteamericano, donde bruscos hombres que se mueven en enormes motos ejecutan variadas correrías. Este sábado un grupo de la famosa banda de motoqueros Hells Angels quedó envuelto en dos batallas campales en el curso de pocas horas. La primera fue el viernes, a última hora: una pelea contra unos trapitos en pleno centro de La Plata, en las inmediaciones de un conocido centro gastronómico enfrente a la Goberanción de la Provincia.

Pero lo peor sucedió el sábado, después del mediodía. En una emboscada, que incluyó por lo menos una docena de vehículos, dos grupos de motociclistas se enfrentaron a tiros. Otra vez los "Ángeles del Infierno", ahora contra un grupo similar pero de origen argentino, conocido como "Tehuelches MC".

Fue pasadas las 13.40, en la esquina de 44 y 26, y quedó registrado por cámaras de seguridad y por vecinos que grabaron la disputa. Ese sector de La Plata es un remedo de un centro comercial, con entidades bancarias, locales de indumentaria, supermercados y otros locales que en la previa la Día de la Madre estaban atestados.

Todo fue rápido y coordinado. Un grupo de atacantes bajó de una combi (que dobló en contramano sobre la 44) y de dos autos, y cruzaron a una caravana de motos. Fue una estampida y algunos cayeron al asfalto. Todo se extendió por apenas dos minutos y terminó con disparos y las corridas para escapar a tiempo. Según confirmaron fuentes de la fiscalía penal platense, hubo dos heridos y, por el momento, ningún detenido. Habrían intervenido policías de la bonaerense y de la Federal, de acuerdo con la información judicial.

De acuerdo a los videos de las cámaras de seguridad que ya tiene el fiscal de turno, Juan Cruz Condomí Alcorta, del vehículo utilitario y de dos autos que giran a toda velocidad y en contramano en el bulevar de la 44, habrían salido integrantes de los "Hells Angels".

Y varios hombres atacan a los motociclistas que serían de la banda "Tehuelches". Hay trompadas, patadas y uno de los motoqueros saca un arma y dispara. Algunos de los emboscados logran escapar. Ante los tiros, los de la combi y los autos también se fueron rápidamente del lugar.

Al lugar llegó la Policía motorizada y el SAME, que atendió a dos motociclistas heridos. Según se vio, llevaban camperas de cuero con la inscripción "Tehuelches Argentina" y "Tehuelches Nómades".

Además, personal de la comisaría cuarta secuestró un arma.