La condición que Daniela Christiansson le puso a Maxi López

La participación de Maxi López en MasterChef viene cumpliendo con todas las expectativas. Se sabía que era una fuerte apuesta del canal, sabiendo la picante interacción que podía tener con Wanda Nara. Sin embargo, esa misma complicidad también generó un fuerte efecto rebote del otro lado del charco. Precisamente en Suiza, donde el exfutbolista vive con Daniela Christiansson.

Las chicanas, las indirectas y los diferentes guiños televisivos convirtieron el vínculo de Wanda y Maxi en algo especial. Sin embargo, en medio del furor, una situación personal lo obligó a poner una pausa inesperada. El ex River tuvo que viajar de regreso a Europa para acompañar a su pareja, Daniela, que sufrió un accidente doméstico.

Todo esto sabiendo que Christiansson se encuentra viviendo una situación tan particular como delicada. La modelo sueca está atravesando su séptimo mes de embarazo, por lo que hay que tener un particular cuidado en ella. Por esa misma razón es que Maxi viajó de urgencia, para estar con su esposa, el bebé en camino y, obviamente, su pequeña hija Elle.

Las noticias que llegaron desde el viejo continente generaron incertidumbre. Y aunque es cierto que Daniela se encuentra fuera de peligro, en un momento hubo preocupación. Ahora bien, Maxi ya está tranquilo y listo para volver a la Argentina, pero fue advertido por la modelo para no estar mucho tiempo en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ella está a semanas de dar a luz y quiere que esté en el parto.

CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ MAXI LÓPEZ EN LA ARGENTINA ANTES DE VOLVER A SUIZA

“Ya tiene los pasajes sacados. El día martes el señor Maxi López está de regreso en la Argentina”, explicaron en A la tarde. Maxi volverá por casi un mes a MasterChef, para después hacer otro viaje a Suiza.

“El miércoles a las 13 retoma las grabaciones de MasterChef, y la vuelta, ya tiene el ticket de vuelta… el regreso de Maxi López a Suiza será el 18 de noviembre”, agregaron.

Así, López volverá al país para reincorporarse a la competencia culinaria, aunque por un tiempo limitado. Su prioridad sigue siendo acompañar a Daniela, ya que el nacimiento de su hijo está previsto para fines de noviembre, apenas unos días después de su retorno a Europa.

Por eso, Maxi decidió firmar contrato solo por un mes, para poder disfrutar el último tramo del embarazo y estar presente en uno de los momentos más importantes de su vida. Todo parece indicar que su paso por MasterChef seguirá regalando momentos memorables. Eso sí, sin olvidarse de Christiansson, Elle y su bebé pronto a nacer.

Fuente: Paparazzi.