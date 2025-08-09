Incendio por ruta 12: cerca de veinte hectáreas quemadas y cinco horas para controlarlo

El cielo se tiñó de gris y un olor penetrante a humo alertó a quienes transitaban este viernes por la Ruta Nacional 12. En el kilómetro 1039, un voraz incendio devoraba pastizales, amenazando con avanzar hacia barrios privados cercanos. En pocas horas, las llamas arrasaron casi 20 hectáreas y obligaron a un intenso operativo de bomberos que se extendió durante más de cinco horas.

Intenso operativo de bomberos

El fuego, se extendió rápidamente, demandó un operativo conjunto de Bomberos Voluntarios de Corrientes Capital, la Brigada de Incendios Forestales (Brif) y bomberos de la Policía, quienes trabajaron durante más de cinco horas para sofocar las llamas.

“Estaba la gente del Brif, bomberos voluntarios de Corrientes Capital y bomberos de la policía. El fuego avanzaba sobre la zona donde había agua también. Había una parte que el pasto quemaba sobre el agua, por eso se demoró”, relató a El Litoral el comandante Daniel Bertorello.

El profesional destacó que las condiciones del terreno dificultaron las maniobras. “En la misma noche se había controlado y sofocado todo”, precisó. Sin embargo, la tranquilidad duró poco, este sábado el personal tuvo que volver a la zona debido a que las llamas reaparecieron.

“Ahora en este momento salieron de nuevo para esa zona porque alguien está prendiendo fuego. Fue una dotación de acá y bomberos de la policía”, advirtió con preocupación.

Las imágenes del lugar muestran un paisaje desolador, con pastizales reducidos a cenizas y un fuerte olor a humo que todavía se siente en las inmediaciones. Vecinos señalaron que la columna de humo era visible desde varios kilómetros y que por momentos temieron que el fuego alcanzara las viviendas.

Piden extremar los cuidados

Reiteran el pedido a la población para que extreme los cuidados y evite cualquier quema, ya que las condiciones climáticas actuales, con viento moderado y baja humedad, favorecen la propagación de incendios.