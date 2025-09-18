Veredas podotáctiles, juegos y luces led, así luce la plaza del barrio San Gerónimo

La plaza “La Tradición”, corazón del barrio San Gerónimo, luce renovada tras las obras de puesta en valor y refuncionalización que se inauguraron este jueves por el intendente Eduardo Tassano. Ubicada sobre avenida Raúl Alfonsín entre Lastra y Laprida, el espacio —conocido en el pasado como “El Eucaliptal”, fue objeto de una transformación integral que incluyó desde senderos internos hasta la instalación de modernas luminarias LED.

Entre los trabajos realizados se destacan la construcción de nuevos caminos peatonales, rampas inclusivas y veredas con losetas podotáctiles, que garantizan accesibilidad para todos los vecinos. Además, se sumaron áreas de juegos y multijuegos, un sector de calistenia para actividades deportivas y la colocación de pisos de caucho para mayor seguridad infantil.

La intervención también contempló la renovación de mobiliario urbano, bancos y cestos de basura que acompañan una propuesta de concientización ambiental a partir del reciclado. A esto se sumó la pintura y mejoras en la Casa del Bicentenario, así como la restauración de todo el entorno de la plaza.

El secretario de Infraestructura municipal, Mathías Cabrera, explicó que la remodelación implicó un rediseño total: “Se levantaron todos los pisos, la luminaria y el mobiliario, y se trabajó en una instalación de cero. Ahora contamos con senderos de caminata que antes no existían, mejor iluminación y una renovación integral en el área de juegos para niños y niñas”, afirmó.

Durante la inauguración, el intendente Eduardo Tassano subrayó la relevancia de la plaza no solo para el barrio, sino para la ciudad: “Esta plaza es muy importante porque la disfrutan muchos vecinos, especialmente los fines de semana. Acá funcionan la Casa del Bicentenario, un centro de compras, un patio gastronómico, además de tener cerca una sala de salud, CDI y la parroquia del lugar. Es un concurrido espacio público”, destacó.

El jefe comunal recordó que la puesta en valor de plazas y plazoletas fue una de las prioridades de gestión desde el inicio de su mandato: “Este año lo hemos revalidado con la recuperación de 10 plazas en 10 grandes barrios de la ciudad”.

En cuanto al barrio San Gerónimo, Tassano repasó otras intervenciones realizadas en estos años: “Se trabajó de manera integral con obras de desagües pluviales, cordón cuneta, ripio y pavimentación, además de iluminación LED completa y las mejoras en plazas y paseos públicos”.

La voz vecinal también se hizo sentir. Susana Fernández, habitante del barrio, valoró la recuperación del espacio.

“Es importante apostar por estos lugares. Ahora podemos disfrutar de la plaza en familia y con mayor seguridad. Estoy agradecida por las mejoras que benefician a toda la comunidad”, señaló la vecina.

Con esta inauguración, el San Gerónimo suma un espacio totalmente renovado que busca consolidarse como punto de encuentro, recreación y esparcimiento para vecinos de todas las edades.