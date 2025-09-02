Restringen la circulación y estacionamiento en el Parque Mitre por obras en el Regatas

Por el trabajo de vehículos de gran porte, como camiones y grúas, a partir de este miércoles a las 5 de la mañana, se restringirá la circulación y el estacionamiento de vehículos en el Parque Mitre. Así lo informaron este martes en las redes sociales del Municipio de Corrientes. La medida tiene carácter preventivo y estará vinculada a tareas que requieren la utilización de maquinaria pesada.

Fuentes oficiales señalaron a El Litoral: “El cierre es por camiones grandes y grúa que van a estar trabajando en el Regatas”.

“Este miércoles 3 de septiembre, desde las 5 am, se restringirá preventivamente la circulación y el estacionamiento de vehículos en el Parque Mitre, debido a trabajos con camiones de gran porte. Por favor, evitar la zona”, señalaron desde el municipio.

Operativo de seguridad en el Club de Regatas

Los operativos estarán concentrados principalmente en inmediaciones del Club de Regatas Corrientes, donde se prevé el ingreso y maniobra de equipos de gran tamaño. La recomendación es evitar la zona y optar por vías alternativas hasta que finalicen las tareas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los peatones y automovilistas que transitan habitualmente por el sector.