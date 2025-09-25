¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Unne abuso sexual aguará guazú
Unne abuso sexual aguará guazú
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Próximo lunes

Tránsito reducido en un tramo de la autovía de ruta 12 por obras

Se realizarán tareas de colocación de hormigón en el futuro viaducto cercano a la calle Verona, lo que afectará la circulación desde las 7 de la mañana.

Por El Litoral

Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 18:55

El tránsito sobre las colectoras de la Ruta Nacional N°12, en inmediaciones de la calle Verona, se verá ralentizado el próximo lunes a partir de las 7, debido a trabajos de colocación de hormigón en el marco de la construcción del futuro viaducto. Así lo informó la empresa concesionaria JCR S.A., junto a Vialidad Nacional.

Trabajos con maquinaria pesada 

Desde las 7 de la mañana, se espera la reducción en la velocidad de circulación en la zona, por lo que se recomienda a los conductores tomar los recaudos necesarios, salir con anticipación y extremar las medidas de precaución al volante.

“Solicitamos paciencia prudencial al conducir o tomar los recaudos necesarios en caso de no afectar la puntualidad de sus obligaciones desde las 7 am”, remarcaron en el comunicado oficial.

Las autoridades pidieron paciencia a los usuarios y recordaron que estas tareas forman parte del plan de mejoramiento de la autovía.

El comunicado oficial

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD