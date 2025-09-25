Tránsito reducido en un tramo de la autovía de ruta 12 por obras

El tránsito sobre las colectoras de la Ruta Nacional N°12, en inmediaciones de la calle Verona, se verá ralentizado el próximo lunes a partir de las 7, debido a trabajos de colocación de hormigón en el marco de la construcción del futuro viaducto. Así lo informó la empresa concesionaria JCR S.A., junto a Vialidad Nacional.

Trabajos con maquinaria pesada

Desde las 7 de la mañana, se espera la reducción en la velocidad de circulación en la zona, por lo que se recomienda a los conductores tomar los recaudos necesarios, salir con anticipación y extremar las medidas de precaución al volante.

“Solicitamos paciencia prudencial al conducir o tomar los recaudos necesarios en caso de no afectar la puntualidad de sus obligaciones desde las 7 am”, remarcaron en el comunicado oficial.

Las autoridades pidieron paciencia a los usuarios y recordaron que estas tareas forman parte del plan de mejoramiento de la autovía.