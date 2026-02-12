Se desató un incendio en Riachuelo y el fuego arrasó con 30 hectáreas en una estancia

Un incendio de pastizales de gran magnitud se registró este jueves alrededor de las 13, en Riachuelo. El siniestro demandó un amplio despliegue de recursos y la intervención de distintas dotaciones para evitar que las llamas avanzaran hacia zonas de riesgo debido a que se desarrollaban ráfagas de vientos cercanas a los 50 kilómetros por horas. Luego de seis horas de trabajo lograron sofocarlo.

Feroz incendio en Riachuelo

En el combate del incendio trabajaron de manera coordinada varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Riachuelo, Capital, El Sombrero, brigadistas del Brif y de la Policía de Corrientes, quienes desplegaron tareas intensivas para contener el avance de las llamas y evitar mayores consecuencias.

Daniel Bertorello, comandante de bomberos voluntarios de la ciudad de Corrientes, señaló a El Litoral: “Se quemaron muchas hectáreas, han trabajado bomberos de Riachuelo, nosotros de capital, de El Sombrero, de la Policía de Corrientes y gente de la estancia la Alegría”.

Los bomberos voluntarios fueron avisados por el Jefe de Bomberos de Riachuelo, quien solicitó apoyo inmediato ante la magnitud del foco ígneo. La rápida propagación del fuego, favorecida por las condiciones climáticas, obligó a reforzar el operativo en el lugar.

Las labores se extendieron durante varias horas y demandaron un gran esfuerzo físico por parte de las brigadas. El fuego avanzaba sobre extensas áreas de pastizales, generando preocupación por la cercanía con sectores habitados y caminos rurales.

Finalmente, tras un arduo trabajo conjunto, el incendio logró ser controlado. Los bomberos destacaron la importancia de la colaboración entre las distintas fuerzas y reiteraron el pedido a la comunidad para extremar los cuidados y evitar acciones que puedan provocar nuevos focos ígneos, especialmente en jornadas de altas temperaturas.