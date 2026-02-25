Corrientes: así es el cronograma de pagos para los trabajadores municipales

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer este miércoles que el viernes 27 de febrero comenzará el pago de haberes correspondientes al mes en curso, con un cronograma que se extenderá hasta el jueves 5 de marzo.

El viernes 27 se abonará a los trabajadores del área de Higiene Urbana. Tras el fin de semana, el lunes 2 de marzo será el turno de los agentes cuyos DNI finalicen en 0 y 1; el martes 3 continuará el pago para documentos terminados en 2, 3 y 4.

El miércoles 4 percibirán sus salarios quienes tengan DNI finalizados en 5 y 6, mientras que el cronograma concluirá el jueves 5 de marzo con los trabajadores cuyos documentos terminen en 7, 8 y 9.

Pago para agentes Neike

En cuanto a los agentes Neike bancarizados, los haberes estarán depositados este mismo viernes 27 de febrero en sus respectivas cuentas, pudiendo acceder al dinero a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su parte, los Neike no bancarizados deberán concurrir a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269, donde los pagos se realizarán de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

En este caso, el cronograma comenzará el lunes 2 de marzo con DNI terminados en 0, 1 y 2; continuará el martes 3 para documentos finalizados en 3, 4, 5 y 6; y finalizará el miércoles 4 con DNI que concluyan en 7, 8 y 9.

Asimismo, los agentes Neike bancarizados que aún no cuenten con tarjeta de débito podrán cobrar en la sucursal del Banco de Corrientes ubicada en avenida Teniente Ibáñez 1826, respetando el cronograma según terminación de DNI detallado previamente.