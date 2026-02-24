Corrientes: detuvieron al empleado del Poder Judicial acusado de abuso agravado

En el marco de la investigación por presuntos delitos de índole sexual, detuvieron este martes por la siesta a Rodrigo Arronda, empleado del Poder Judicial Federal.

La medida se concretó luego de que surgiera una nueva denuncia en su contra, lo que habría complicado su situación procesal. La causa es llevada adelante por el fiscal Facundo Sotelo, quien continúa recabando elementos de prueba y tomando testimonios en relación a los hechos denunciados.

Arronda está siendo investigado por los presuntos delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado, corrupción de menores y exhibición de pornografía”. Según se informó oportunamente, la denuncia inicial fue presentada el viernes pasado en la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos y tuvo como víctima a una sobrina del acusado, por hechos que habrían ocurrido años atrás, cuando era menor de edad.

Además, el sospechado cuenta con un antecedente de una causa del año 2022 por una “supuesta publicación de pornografía infantil”, lo que también forma parte del contexto judicial que se analiza.

Las actuaciones se desarrollan bajo estricta reserva debido a la gravedad de los delitos investigados y a la naturaleza de las denuncias.

Marcha en Plaza Independencia

En paralelo, para este martes a las 20 está convocada una marcha en Plaza Independencia, impulsada por la presunta víctima, con el objetivo de exigir justicia y acompañamiento en el proceso judicial.

La investigación continúa y no se descarta que en los próximos días se sumen nuevos testimonios o medidas procesales.

