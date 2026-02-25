¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Colectivos en Corrientes Empresario desaparecido maltrato animal
Colectivos en Corrientes Empresario desaparecido maltrato animal
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Capital

Corrientes: un niño de cinco años fue atropellado por un motociclista

El hecho ocurrió en la noche de martes en la capital correntina. 

Por El Litoral

Miércoles, 25 de febrero de 2026 a las 16:10

La Policía de Corrientes informó este miércoles que un niño de 5 años fue atropellado por un motociclista en el barrio San Gerónimo de la capital correntina. 

El hecho ocurrió en la noche de martes en la zona de calle Ontiveros entre Rawson y Caracas. 

Según la información inicial, el siniestro vial se produjo cuando el conductor de una Honda GLH 150cc identificado como un joven de 21 años de apellido V., circulaba por el sector cuando impactó contra la bicicleta en la que se desplazaba un menor de cinco años.

Tras el impacto, el menor fue asistido en el lugar y trasladado al Hospital Pediátrico Juan Pablo II para recibir atención médica especializada.

Las autoridades policiales trabajan para establecer con precisión las circunstancias en que se produjo el siniestro vial.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD