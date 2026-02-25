La Policía Federal capturó en Esquina a un prófugo narco buscado por la Justicia de Goya

En horas de la noche del martes, efectivos de la División Unidad Operativa Federal Goya de la Policía Federal Argentina, lograron la detención en la vía pública de un hombre de 25 años, quien se encontraba prófugo de la Justicia Federal de Goya y sobre quien pesaban múltiples causas vinculadas a la infracción de la Ley 23.737.

El procedimiento tuvo lugar sobre calle Ramón García al 2000 de la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes, donde los efectivos, tras exhaustivas tareas de inteligencia criminal y seguimiento, logró interceptarlo y poner fin a un prolongado historial de evasiones judiciales.

De acuerdo a la investigación, el detenido integraba una organización criminal dedicada a la comercialización de estupefacientes, ocupando un rol jerárquico dentro de la estructura, siendo uno de sus principales referentes y encargado de proveer y facilitar las sustancias ilícitas para su fraccionamiento y posterior distribución.

Cabe señalar que el mismo no se hallaba en su domicilio al momento de ejecutarse allanamientos previamente ordenados por el magistrado interviniente, logrando en aquella oportunidad sustraerse del accionar policial.

Asimismo, el causante había logrado evadir en reiteradas ocasiones distintos procedimientos llevados adelante por fuerzas federales, entre ellas Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina y la propia Policía Federal Argentina, manteniéndose prófugo pese a los operativos desplegados en su búsqueda.

Con esta detención, la Policía Federal Argentina logró desarticular una pieza clave dentro de la estructura investigada, quedando el imputado a disposición del Juzgado Federal de Goya, el cual continuará con las actuaciones judiciales correspondientes.

La Policía Federal Argentina, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el delito complejo.