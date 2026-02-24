Otro candado para el pabellón del marido de Laudelina

Bernardino Antonio Benítez, el tío de Loan Peña -quien permanece desaparecido desde 2024- sufrió en las últimas horas otro revés en su intento por salir de la cárcel.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes, con el voto de los jueces Fermín Ceroleni y Eduardo Belforte, rechazó este lunes el pedido de su defensor para que la Cámara de Casación revise su pedido de prisión domiciliaria.

El otro juez del cuerpo, Simón Bracco, por el contrario, votó favorablemente al pedido para que su caso llegue a los tribunales de Comodoro Py.

Benítez, pareja de la tía paterna de Loan Laudelina Peña, pretende cumplir lo que le queda de preventiva en prisión domiciliaria, según fundamenta su defensa, para la contención de sus hijos menores de edad.

No obstante, aun rigen para los magistrados los fundamentos que lo llevaron a cumplir esta etapa a la espera del juicio en la Unidad Penitenciaria Federal 7 de la ciudad de Resistencia.

El caso arriba a juicio

El viernes próximo se realizará en Corrientes la audiencia preliminar del juicio oral y público que se llevará adelante ante el Tribunal Federal por la sustracción de Loan y las maniobras para entorpecer la investigación.

Serán 17 los imputados: siete por la desaparición del niño el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal de 9 de Julio, Corrientes, y otros 10 por el entorpecimiento y manipulación de personas del entorno familiar de Loan.

La mayor parte cumple prisión preventiva en establecimientos federales.