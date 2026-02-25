Alerta por hantavirus: falleció un policía tras pasar 48 horas internado

Un efectivo de la Policía Federal Argentina, de 39 años, falleció el lunes por la noche tras contraer hantavirus en Bariloche. A raíz de esto, tres compañeros y dos familiares fueron aislados de manera preventiva, por el momento, no presentan síntomas de la enfermedad.

Según la información difundida, el hombre ingresó el sábado pasado con síntomas compatibles con un estado gripal: dolores musculares, fiebre y cansancio. Sin embargo, con el correr de las horas su estado de salud comenzó a deteriorarse. El cuadro se agravó rápidamente, presentó dificultades respiratorias y debió ser internado en terapia intensiva. Finalmente, falleció el lunes por la noche, como consecuencia de las complicaciones pulmonares asociadas al hantavirus.

Las autoridades estiman que el contagio se produjo luego de que el efectivo realizara trekking en una zona de frontera cercana a Chile. Puntualmente, habría estado en la zona de Cascada Santa Ana, un circuito de cascadas y senderos.

El hantavirus es una enfermedad endémica en esta región de Bariloche, esto se debe a que el virus es transmitido por roedores. En los entornos donde predomina esta especie vegetal, la presencia de estos roedores es mayor y, por lo tanto, también el riesgo de circulación del virus.

Además, se trata de una enfermedad que puede transmitirse de persona a persona, lo que incrementa la preocupación por los contactos estrechos del paciente fallecido. En este caso, tres compañeros de trabajo fueron aislados de manera preventiva, al igual que dos familiares, considerados contactos estrechos. Ahora se deberá monitorear la evolución de estas personas, que permanecerán aisladas durante un período considerable, como indican los protocolos.

Fuente: C5N