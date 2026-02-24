Quiénes deben reactivar el beneficio social de la Sube en Corrientes y cómo hacerlo

Se encuentra habilitada la reactivación de los atributos sociales de la tarjeta Sube para personas con discapacidad y sus acompañantes, así como para personas con HIV y trasplantados. Así lo informó el Municipio de Corrientes este martes, quienes ya contaban con el beneficio podrán realizar la reactivación de manera automática apoyando la tarjeta en una Terminal Automática Sube (TAS), disponibles en más de 20 puntos de la ciudad.

En tanto, quienes deban hacer el trámite por primera vez deberán gestionarlo de forma online a través del sitio oficial y luego presentarse en un Punto de Atención Sube con la documentación correspondiente.

Requisitos y puntos habilitados

Los puntos habilitados para la atención presencial se encuentran en los barrios Dr. Nicolini, Laguna Seca, 17 de Agosto, San Martín y también en la sede ubicada en Belgrano 2157. Allí deberán concurrir con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) —en los casos que corresponda— y el DNI.

Para el caso de personas con HIV o trasplantadas, el trámite se realiza de manera presencial en las delegaciones municipales asignadas como Puntos de Atención Sube, presentando el DNI y los certificados correspondientes.

Recordaron que la actualización es necesaria para mantener vigentes los beneficios sociales en el sistema Sube y recomendaron a los usuarios acercarse al punto más cercano o utilizar las terminales automáticas para completar el proceso.