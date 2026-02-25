Susto en pleno centro de Mercedes con la aparición de un capincho

Cerca de las 23 del martes avisaron del inusual avistaje de un carpincho que deambulaba por las calles Bartolomé Mitre y Lacour, en pleno centro de la ciudad de Mercedes.

El animal de gran porte se instaló frente a una vivienda y sorprendió a los vecinos, que con urgencia pidieron ayuda a las autoridades.

Ante ello, una comisión de la Policía Rural y Ecológica de Mercedes logró capturar al animal sin que nadie resultara herido, pese al acecho de los perrros.

Además, colaboraron personal de la Dirección de Recursos Naturales y de los Bomberos Voluntarios, para trasladar al roedor hacia una zona segura donde fue liberado en su hábitat natural.

