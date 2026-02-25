¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Colectivos en Corrientes Empresario desaparecido maltrato animal
Colectivos en Corrientes Empresario desaparecido maltrato animal
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Susto en pleno centro de Mercedes con la aparición de un capincho

El animal de gran tamaño fue rescatado por la Policía Rural y trasladado para ser liberado en una zona segura
 

Por El Litoral

Miércoles, 25 de febrero de 2026 a las 16:41

Cerca de las 23 del martes avisaron del inusual avistaje de un carpincho que deambulaba por las calles Bartolomé Mitre y Lacour, en pleno centro de la ciudad de Mercedes.

El animal de gran porte se instaló frente a una vivienda y sorprendió a los vecinos, que con urgencia pidieron ayuda a las autoridades.

Ante ello, una comisión de la Policía Rural y Ecológica de Mercedes logró capturar al animal sin que nadie resultara herido, pese al acecho de los perrros.
Además, colaboraron personal de la Dirección de Recursos Naturales y de los Bomberos Voluntarios, para trasladar al roedor hacia una zona segura donde fue liberado en su hábitat natural.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD