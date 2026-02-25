Corrientes: durante un control sanitario encontraron carne con sellos apócrifos

La Policía de Corrientes informó que el lunes encontró carne con sellos apócrifos en una carnicería de Curuzú Cuatiá tras realizar controles.

Efectivo de la Policía Rural y Ecológica, junto al veterinario policial, realizó una inspección en una carnicería ubicada sobre calle Chiclana 855. En el local comercial detectaron que los sellos sobre la carne presentaban irregularidades, lo que puso en duda la seguridad bromatológica y el origen de la carne.

Además, los agentes notaron restos de tierra y pasto en la carne, un detalle que jamás podría presentar un producto cárnico proveniente de un frigorífico autorizado.

Por tal motivo se inició una causa por infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino contra el local perteneciente a Roberto Oscar F., donde se constató la existencia de un cuarto de toro recientemente faenado.

Por decisión del juez de Garantías, Dr. Martín Vega, se incautaron alrededor de 20 kilos de cortes bovinos, entre ellos paleta, garrón, espinazo cervical y antebrazo, todos provenientes de toro.

En el caso intervino Bromatología municipal, labrando las actas correspondientes y por indicación del veterinario policial se certificó que el producto cárnico no era apto para el consumo humano, siendo desnaturalizada mediante incineración.

En la comisaría correspondiente se continuaron con las diligencias de rigor.

