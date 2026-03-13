Corrientes avanza con los trabajos de drenaje para reducir anegamientos

La Municipalidad de Corrientes desarrolla una obra de drenaje pluvial en el barrio San Ignacio. Forma parte de un plan integral desplegado por la ciudad que está destinado a mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y reducir los anegamientos históricos.

Según explicó el secretario de Obras Públicas, Juan Sebastián Gómez de la Fuente, se construyen 600 metros lineales de conducto y 500 metros de canal a cielo abierto. “Los trabajos incluyen excavación, colocación de ductos de gran diámetro, cámaras de inspección y sumideros que conectan con el canal 4”, detalló.

El proyecto contempla aproximadamente 1.100 metros de conducto que atraviesan sectores del barrio y se conectan con uno de los desagües principales de la ciudad. Gómez de la Fuente señaló que la obra busca brindar una solución estructural al drenaje pluvial.

La intervención beneficiará de manera directa a los habitantes del barrio y fortalecerá el sistema hídrico de la zona. “Permitirá, además, conectar otros sistemas secundarios al conducto principal en construcción”, indicó el funcionario.

Plan integral

Los trabajos comenzaron a principios de marzo y se prevé que la obra principal esté en funcionamiento hacia fines del mes, con tareas complementarias en los primeros días de abril.

Estas acciones forman parte de un plan integral de obras pluviales en la ciudad, que continuará en sectores próximos, como los barrios Ponce y Molina Punta, según detalló el secretario.