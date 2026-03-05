Pintaron un monumento de San Martín de color verde y desató polémica en Empedrado

Un fuerte malestar se generó en la comunidad de Empedrado luego de que la icónica estatua de José de San Martín fuera pintada de color verde recientemente en la plaza principal de la localidad, justo en el año en que la ciudad celebra su bicentenario.

La escultura se encuentra en la Plaza San Martín y forma parte del patrimonio cultural y simbólico de la conocida “Perla del Paraná”. Según denunciaron vecinos, la intervención se habría realizado sin el tratamiento técnico adecuado para una obra de estas características.

El reclamo comenzó a difundirse en redes sociales, donde varios ciudadanos manifestaron su preocupación por el estado del monumento y por la forma en que se habría tomado la decisión de intervenirlo.

Monumento histórico

De acuerdo con los cuestionamientos, la estatua había sido restaurada años atrás por el reconocido artista oriundo de Mburucuyá, Julio Mac Donald, quien realizó trabajos especializados para preservar la obra.

Los vecinos sostienen que la reciente pintura habría sido aplicada sin respetar esos criterios de conservación, lo que generó indignación entre quienes consideran que se trata de una falta de respeto al valor artístico e histórico del monumento.

Además, aseguran que la decisión de intervenir la escultura habría sido adoptada por el Ejecutivo municipal sin consultas previas ni participación de especialistas en restauración patrimonial.

Ante esta situación, solicitaron que los concejales de la localidad intervengan para analizar lo ocurrido y establecer mecanismos que garanticen la protección del patrimonio cultural de la ciudad.