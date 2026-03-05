Detenido en Corrientes por un “autorobo” y el recupero de millonario botín en bienes

Luego de dos allanamientos concretados este jueves a la mañana en la ciudad de Corrientes, un hombre de 33 años fue detenido acusado de un “autorobo”, a partir de una denuncia que había radicado en el Chaco por “supuesto hurto”.

Mediante un exhorto judicial, efectivos de la Dirección de Trata de Personas, Búsqueda y Captura de la Policía de Corrientes, avanzaron con la causa junto a sus pares de la División Delitos Contra la Propiedad de la Policía del Chaco.

En ese marco, diligenciaron este jueves dos órdenes de allanamientos que se realizaron de manera simultánea uno por avenida Armenia y calle Los Tulipanes del barrio Jardín y otro en una vivienda de avenida Laprida y calle Lamarque del barrio San Gerónimo.

Como resultado, secuestraron un televisor LED de 32 pulgadas, tres teléfonos celular -marca Motorola G60 Plus, un monopatín eléctrico para niños, con su cargador, un parlante, una mochila, una gorra, accesorios para relojes, una cartuchera de perfume, tickets de compra de celulares y una suma importante de dinero en efectivo.

Además, alertaron que en las casas allanadas incautaron otros elementos que habrían sido adquiridos con posterioridad del hecho y que según las averiguaciones fueron adquiridos con el dinero que fue sustraído.

La Policía logró establecer que el denunciante habría sido quien simuló el hecho delictivo, al radicar una denuncia por un supuesto hurto, pero al analizar los domos de seguridad y cámaras privadas de la zona en el horario señalado, los investigadores no detectaron movimientos de personas ni maniobras sospechosas.

Esta ausencia de actividad delictiva fue el primer indicio de que se trataba de un "autorrobo", según describieron los pesquisas que trabajaron en el caso, lo cual los llevó a profundizar con la investigación y ubicar los domicilios donde podrían hallar la evidencia requerida.

Recuperaron un botín en valor millonario y apresaron al principal sospechoso.

Finalmente, se dispuso el traslado del detenido y de los elementos secuestrados hacia la ciudad de Resistencia, donde continuarán las actuaciones judiciales correspondientes.