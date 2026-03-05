Explotación sexual infantil: revés de la Corte para el exGran Hermano Corazza

La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves el último recurso presentado por la defensa de Marcelo Corazza, el exproductor de televisión y primer ganador de Gran Hermano, que es juzgado por integrar una organización criminal de explotación sexual de menores.

El máximo tribunal, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisible la presentación y dejó firme el proceso que lo mantiene en el banquillo.

El reclamo negado por la Corte apuntaba particularmente contra la decisión de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, que no solo amplió el procesamiento de Corazza, sino que modificó la calificación legal para agravarla y ordenó su detención.

La defensa protestó alegando “arbitrariedad” y sostuvo que Corazza es ajeno a los hechos, pero sus planteos tampoco prosperaron en la Cámara Nacional de Casación Penal.

Corazza llegó al Tribunal Supremo tras agotar todos los recursos previos, en un recurso extraordinario presentado en queja, pero la Corte lo desestimó apelando al artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, una herramienta que permite rechazar apelaciones sin expresión de motivo cuando no cumplen los requisitos formales.

La Corte Suprema despejó así el último obstáculo que tenía el Tribunal Oral Federal 3 para avanzar con el juicio oral contra Corazza y los otros cuatro acusados. La causa investiga presuntos delitos de asociación ilícita y trata de personas con fines de explotación sexual infantil, cometidos —según la investigación— durante más de dos décadas.

La acusación surgió a partir de la hipótesis construida por los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, quienes describieron a la banda como una estructura dedicada a captar adolescentes varones para someterlos, mediante engaños.