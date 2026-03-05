El golpe de un “viudo negro”, la principal hipótesis sobre un crimen

Walter David Aguirre (55) murió en su oficina luego de encontarse con alguien. Los investigadores creen que había acordado un encuentro casual que terminó en asesinato. Todavía es materia de investigación cómo se conectó con esta persona y si le robaron algo de la casa pero fuentes del caso aseguraron que murió por el trapo que le pusieron en la boca para que no gritara.

Fue encontrado el miércoles por un empleado de Fenikso, la empresa de la que Aguirre era dueño dedicada a brindar servicios de ciberseguridad y soluciones tecnológicas. Las oficinas funcionaban en el departamento de la víctima, ubicado en Hidalgo al 300, Caballito.

Tenía dos precintos en las manos, signos de golpes y un trapo en la boca, que en realidad era una funda de almohada.

"El cuerpo estaba tendido en el piso del dormitorio, con una funda de almohadón dentro de la boca y las manos atadas. Se observó desorden en el dormitorio y múltiples heridas por golpes", explicaron fuentes de la investigación.

La investigación está en manos de la Fiscalía Nacional y Correccional N° 58, a cargo de Jorge Héctor Emilio Fernández que mantiene en reserva la investigación y que solicitó distintas medidas a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la principal hipótesis apunta a un ataque de un viudo negro. Es decir, se trataría de una "pareja casual" a la que la víctima habría invitado a su casa.

Investigan si se conocieron por una aplicación de citas (una de las versiones indicó que se habían contactado por Grinder) o fue por un encuentro circunstancial en otro lugar. Por los movimientos del edificio sospechan que pasaron la noche juntos.

Aguirre compartía en sus redes fotos donde mostraba a parte de su familia y amigos en sus redes sociales y su carrera profesional.

En la actualidad era director de la carrera Licenciatura de Administración en la UFLO (Universidad de Flores).