Transportaban más 100 vacunos en Corrientes con guías adulteradas

En operativo vial, la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Mercedes detectó un traslado irregular de más de 100 animales vacunos que eran transportados con documentación que presentaría inconsistencias.

El procedimiento se realizó en el control policial Nº3 ubicado sobre la Ruta Nacional 123, en la intersección con la Ruta Provincial 29, donde demoraron dos camiones jaula que transportaban hacienda vacuna.

El primer vehículo, un Mercedes Benz Axor 2548 con semirremolque Lamber, era conducido por un hombre de 46 años, oriundo de Coronel Du Graty (Chaco), quien transportaba 55 vacas.

El segundo, un Mercedes Benz Axor 2544 con jaula de doble piso, manejado por una persona de 33 años y domiciliada en Villa Berthet (Chaco), quien llevaba la misma cantidad de hacienda.

Durante la inspección, los policías detectaron que la marca de los bovinos no coincidía con la que figuraba en las guías de traslado (DUT-DT-e) presentadas por los transportistas.

Según la documentación, la hacienda tenía como origen el establecimiento “Las Mercedes”, en Corrientes Capital, y destino el frigorífico Gorina S.A.I.C., en Bernal, provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación se dio intervención al fiscal rural y ambiental, Gerardo Humberto Cabral, quien dispuso el traslado de los camiones y los animales al predio de la Sociedad Rural de Mercedes. El veterinario policial Federico Lottero, confirmó que las marcas del ganado no coincidían con las consignadas en las guías.

Por orden judicial se procedió al secuestro preventivo de los dos camiones, la totalidad de la hacienda y la documentación presentada. Además, se iniciaron actuaciones de oficio por presunta falsedad ideológica.