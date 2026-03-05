El Gobierno anuncia este viernes los detalles del programa "Sostiene Corrientes"

El Gobierno provincial oficializará este viernes los lineamientos del programa "Sostiene Corrientes", una iniciativa diseñada para inyectar liquidez en la economía local y aliviar la presión sobre el sector privado.

La conferencia de prensa, que tendrá lugar en la Casa de Gobierno a las 11:30, será encabezada por el gobernador Juan Pablo Valdés, quien ya había adelantado los ejes centrales de la política durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias el pasado 1 de marzo.

El plan, que contará con un fondeo total de 130.000 millones de pesos, está destinado a impactar directamente sobre 89.000 usuarios que operan habitualmente con el Banco de Corrientes.

El objetivo central es sostener el consumo y evitar la parálisis de empresas locales frente a un escenario de costos elevados y retracción de la demanda.

Para las familias, el programa pone el foco en el financiamiento de los saldos de los plásticos. Se trata de una herramienta para quienes "tengan deudas a partir de 100.000 pesos en sus tarjetas de crédito, para que puedan pagarlas en 6 o 12 cuotas", había detallado Valdés.

Asistencia para el sector privado

Uno de los capítulos más esperados del programa es el destinado a la recuperación de liquidez para las empresas. El esquema busca que las firmas puedan recomponer su capital de trabajo sin entrar en situación de mora técnica, mediante un mecanismo de reestructuración de pasivos.

De acuerdo a lo anticipado, las condiciones para la reestructuración serán las siguientes: