Israel anunció “sorpresas” en los nuevos ataques a Irán

Israel confirmó este jueves el inicio de una nueva etapa en su ofensiva militar contra el régimen de Irán, con el objetivo de aumentar la presión sobre los cimientos políticos y estratégicos de Teherán.

El jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, explicó que, tras completar la fase inicial de ataques sorpresa, la operación entra en una segunda etapa dirigida a intensificar los golpes sobre las estructuras esenciales del poder iraní.

La ofensiva israelí ha destruido más del 60% de los lanzadores de misiles balísticos y el 80% de los sistemas de defensa aérea iraníes, logrando así una supremacía aérea casi absoluta sobre el espacio iraní, según Zamir.

“Los pilotos de la Fuerza Aérea han lanzado más de 6.000 municiones. Hemos destruido cerca del 80% de los sistemas de defensa aérea y conseguido una superioridad aérea casi total en los cielos de Irán. También hemos neutralizado y destruido más del 60% de los lanzadores de misiles balísticos”, detalló el jefe militar, quien advirtió que Israel dispone de “movimientos sorprendentes adicionales” que no piensa revelar por el momento.

El jefe del Estado Mayor destacó la coordinación con Estados Unidos, mencionando contactos continuos con su homólogo estadounidense, general Dan Caine, y el comandante del Comando Central, almirante Brad Cooper.

Zamir afirmó que las acciones sincronizadas entre ambos países buscan “despojar al régimen de sus capacidades militares y llevarlo a un aislamiento estratégico y a un punto de debilidad sin precedentes”.

Zamir calificó la colaboración militar entre Israel y Estados Unidos como “histórica” y subrayó que ambas potencias trabajan de manera sincronizada para debilitar al régimen iraní y aislarlo de todo apoyo internacional.