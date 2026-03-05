¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Ministerio de Salud Servicio Penitenciario Municipalidad de Corrientes
Ministerio de Salud Servicio Penitenciario Municipalidad de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
EVENTOS

Agenda de fin de semana con deportes de playa, ferias y circuitos culturales en Corrientes

La Municipalidad de Corrientes presentó una nutrida propuesta recreativa para disfrutar del 6 al 8 de marzo. El cronograma completo. 

Por El Litoral

Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 18:06

Con el objetivo de promover el disfrute de los espacios públicos y el contacto directo con el río Paraná, la Municipalidad de Corrientes invita a vecinos y turistas a participar de una variada agenda de actividades libres y gratuitas. Las propuestas se extenderán desde este viernes hasta el domingo, abarcando playas, plazas y paseos costeros.

Viernes: inicio con natación y artesanías

La jornada comienza con una propuesta deportiva en playa Arazaty I (Av. Costanera Juan Pablo II y Necochea), donde se dictarán clases gratuitas de natación en dos turnos: de 8:00 a 9:00 y de 9:00 a 10:00. Los interesados pueden consultar al 3794-596271.

En paralelo, la Feria de Artesanos se instalará en Plaza Cabral de 9:00 a 21:00, ofreciendo productos de emprendedores locales.

Sábado: kayak, zumba y autos clásicos

El sábado la actividad se traslada a playa Molina Punta, donde desde las 9:00 se llevará a cabo la "Experiencia Kayak" con clases abiertas a todas las edades. Por la tarde, de 17:00 a 19:00, el mismo sector será sede de partidos recreativos de fútbol y vóley.

La agenda sigue a las 18:00 con:

  • Zumba y ritmo: Clase en playa Molina Punta.

  • Deportes en Arazaty I: Tejo playero y entrenamiento libre de fútbol Waliki.

  • Encuentro automotor: Exposición de autos Chevrolet del Litoral en Costanera Sur (3 de Abril y Gral. Paz).

A las 19:00, se dictará calistenia en el parque de Costanera y Gral. Paz, y una clase de Zumba Gold en Arazaty I. El cierre del día será a las 20:00 con el circuito turístico guiado "Descubrí Corrientes", con punto de encuentro en el Monumento a San Martín (Plaza 25 de Mayo).

Domingo: fútbol femenino y Ciudad de Diseño

La jornada dominical comenzará a las 17:00 con un encuentro de fútbol beach femenino en playa Arazaty II. A partir de las 18:00, el sector de Arazaty I volverá a ofrecer tejo y fútbol Waliki.

De forma simultánea, de 18:00 a 23:00, el Paseo Terrazas del Paraná será escenario de "Ciudad de Diseño", una feria que integra indumentaria, objetos de decoración, productos didácticos y gastronomía. La actividad deportiva concluirá a las 19:00 con otra sesión de Zumba Gold en Arazaty.

Tanto el sábado como el domingo, los vecinos podrán visitar la Feria de Artesanos en la Costanera (sector Juan Pablo II y Necochea) de 10:00 a 21:00.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD