Agenda de fin de semana con deportes de playa, ferias y circuitos culturales en Corrientes

Con el objetivo de promover el disfrute de los espacios públicos y el contacto directo con el río Paraná, la Municipalidad de Corrientes invita a vecinos y turistas a participar de una variada agenda de actividades libres y gratuitas. Las propuestas se extenderán desde este viernes hasta el domingo, abarcando playas, plazas y paseos costeros.

Viernes: inicio con natación y artesanías

La jornada comienza con una propuesta deportiva en playa Arazaty I (Av. Costanera Juan Pablo II y Necochea), donde se dictarán clases gratuitas de natación en dos turnos: de 8:00 a 9:00 y de 9:00 a 10:00. Los interesados pueden consultar al 3794-596271.

En paralelo, la Feria de Artesanos se instalará en Plaza Cabral de 9:00 a 21:00, ofreciendo productos de emprendedores locales.

Sábado: kayak, zumba y autos clásicos

El sábado la actividad se traslada a playa Molina Punta, donde desde las 9:00 se llevará a cabo la "Experiencia Kayak" con clases abiertas a todas las edades. Por la tarde, de 17:00 a 19:00, el mismo sector será sede de partidos recreativos de fútbol y vóley.

La agenda sigue a las 18:00 con:

Zumba y ritmo: Clase en playa Molina Punta.

Deportes en Arazaty I: Tejo playero y entrenamiento libre de fútbol Waliki.

Encuentro automotor: Exposición de autos Chevrolet del Litoral en Costanera Sur (3 de Abril y Gral. Paz).

A las 19:00, se dictará calistenia en el parque de Costanera y Gral. Paz, y una clase de Zumba Gold en Arazaty I. El cierre del día será a las 20:00 con el circuito turístico guiado "Descubrí Corrientes", con punto de encuentro en el Monumento a San Martín (Plaza 25 de Mayo).

Domingo: fútbol femenino y Ciudad de Diseño

La jornada dominical comenzará a las 17:00 con un encuentro de fútbol beach femenino en playa Arazaty II. A partir de las 18:00, el sector de Arazaty I volverá a ofrecer tejo y fútbol Waliki.

De forma simultánea, de 18:00 a 23:00, el Paseo Terrazas del Paraná será escenario de "Ciudad de Diseño", una feria que integra indumentaria, objetos de decoración, productos didácticos y gastronomía. La actividad deportiva concluirá a las 19:00 con otra sesión de Zumba Gold en Arazaty.

Tanto el sábado como el domingo, los vecinos podrán visitar la Feria de Artesanos en la Costanera (sector Juan Pablo II y Necochea) de 10:00 a 21:00.