Taraguy disfruta de una histórica pretemporada

El Taraguy Rugby Club, con su plantel superior y la división M19 (Menores de 19 años) concluirá este sábado su histórica gira por Inglaterra, Gales y España.

Por primera vez más de 50 jugadores, el staff y dirigentes de la entidad, realizan este recorrido internacional, como pretemporada de cara a un año intenso y con muchos objetivos del club.

Luego de varios meses de preparación, trabajo y mucho esfuerzo de toda la familia taraguicera, los jugadores concretaron este viaje que comenzó el pasado 21 de febrero, que está llegando a su fin, marcando un gran paso institucional que vuelve a poner al club en el orden internacional.

Una vez llegados a territorio europeo la delegación, visitó ciudades como Londres, Leicester, Cardiff y Madrid. En esos lugares disputaron partidos amistosos, visitaron centros de alto rendimiento, participaron de clínicas y entrenamientos. No faltaron trabajos en gimnasios de alta tecnología, durante dos semanas. También hubo tiempo para divertirse en grupo, recorrer lugares históricos y cosechar un sin fin de anécdotas que marcarán para siempre a los protagonistas y sobre todo al club, que busca fortalecer el grupo y los valores que pregona.

La delegación está presidida por el titular de la entidad, Juan Ramón Albornoz, junto a Roberto Gómez Coll que es el manager general de la gira. Federico Romero es el head coach del plantel, y juntó a él están el médico y colaborador del staff Emiliano Álvarez Salinas y el preparador físico, profesor Marcelo Pecorelli.

Esta gira busca, entre los objetivos planteados, la formación integral del jugador, fomentar los valores del rugby, reafirmación del equipo, descubrimiento cultural y una pretemporada única. Las metas se fueron cumpliendo con esta apuesta deportiva e institucional, además de involucrarlos para trabajar para una temporada larga.

La gira paso por ciudades como Oxford, Loughborough, Rugby (cuna del deporte), Stanford y Warwick; participaron de una clínica con el staff de la Academia de Leicester Tigers, en la ciudad de Leicester. Continuando por Gales, visitando Cardiff y Bath, donde asistieron a una clínica con el staff de Cardiff Blues Academy.

En Londres, ambos planteles tuvieron su primer partido, frente al Brunel. En tanto que los últimos días fueron en tierras españolas. En Madrid disfrutaron de la ciudad y disputarán ambos planteles partidos frente a Arquitectura Rugby Club (durante la tarde del jueves 5), para ir finalizando la gira deportiva e iniciarel regreso a tierras correntinas en horas de la tarde del sábado 7 de marzo.

El plantel superior, después continuará su preparación, de cara al partido por el repechaje del Torneo del Interior B, frente a Cardenales en Tucumán, previsto para el 28 de marzo. Como así también, iniciar su participación con todos los planteles en el Torneo Local URNE 2026.