Valdés se reunió con el STJ, Cassani y Canteros: “Se viene un año complicado”

El gobernador Gustavo Valdés se reunió ayer con integrantes del Superior Tribunal de Justicia, el vicegobernador y el presidente de la Cámara de Diputados para analizar los números del Presupuesto 2019. “Estamos poniendo a punto el proyecto y es necesario tener diálogo con los distintos poderes. Se viene un año complicado y los números están justos”, aseguró el mandatario.

“Valdés estuvo reunido con el presidente del Superior Tribunal Guillermo Semhan, el ministro Luis Rey Vázquez y el fiscal general César Sotelo”, detalló a El Litoral una fuente judicial.

“Era la reunión que ya habíamos pedido. El objetivo fue tratar de achicar la diferencia entre lo que propuso el Poder Judicial como prepresupuesto para 2019 y lo que estimó la Provincia”, explicó la fuente consultada.

No hubo respuestas concretas para la Justicia. “El Gobernador se comprometió a analizar los números con el ministro de Hacienda. Pero recién la semana que viene habrá novedades y será cuando se eleve el Presupuesto 2019”, detallaron. El Poder Judicial pretende para 2019 una suma de $4.659.513.535. Sin embargo, la Provincia había presupuestado $3.470 millones. Es decir, la diferencia es de $1.200 millones.

Los números finales se conocerán una vez que la Ley de Leyes sea remitida a la Legislatura.

También se le pidió un refuerzo de partidas, para concluir el año. Pero la respuesta fue similar, que iba a estudiar el caso.

El Poder Judicial agotó su presupuesto en octubre y necesita un refuerzo para pagar salarios y un aumento del 10% acordado con el Sindicato de Trabajadores Judiciales.

“Estuvimos con gente del Poder Judicial. Estamos poniendo a punto el Presupuesto 2019 y es necesario tener diálogo con todos los poderes para tener claros los números. Esta mañana estuve con Canteros y Cassani para que quede todo ok”, dijo Valdés en declaraciones a la prensa.

Sobre la demora (el proyecto debió ser remitido a la Legislatura a fines de octubre), señaló: “Es una mecánica, estamos retrasados. Hay dificultades y queríamos esperar a ver cómo salía el Presupuesto nacional para tener algunas cosas mas claras. Si no vemos las pautas nacionales y remitimos un presupuesto por fuera de esas pautas, podríamos remitir un presupuesto que nos podría generar inconvenientes, más aún sabiendo que los números están un poco justos”.

“Necesitamos una ley que contemple las necesidades de todos los poderes”, agregó.

Consultado sobre la posibilidad de sesiones extraordinarias, reiteró: “Se tiene que ver. Muchas veces son engorrosas. Todavía no lo contemplamos”.