La oposición convocó a una sesión especial en Diputados para rechazar los vetos de Milei

La oposición no le da tregua al oficialismo y, desde los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica, convocó a una sesión especial en Diputados para el miércoles 20 a las 12 horas.

El temario será amplio, con 11 proyectos a debatir. Incluye el rechazo de los vetos de Milei a las leyes del aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad y la declaración de emergencia para Bahía Blanca.

El arco opositor, que también es acompañado por el Frente de Izquierda, no se tomó descanso este día no laborable y realizó un encuentro vía Zoom. Allí definió los pasos a seguir en el Congreso.

La oposición deberá lograr que 129 diputados estén sentados en sus bancas para poder abrir el recinto de la Cámara Baja con el quórum reglamentario. Y luego buscar las mayorías reglamentarias de dos tercios de los presentes para rechazar los vetos presidenciales.

El temario para la sesión especial

Se tratarán los vetos presidenciales a la ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. También el proyecto de ley por el cual se incorpora, a partir del 1 de abril de 2025, un bono extraordinario previsional para los jubilados que cobran los haberes mínimos.

Además, se debatirá el proyecto por el cual se modifica la ley permanente de presupuesto, como así también la iniciativa que dispone la eliminación de diversos fideicomisos y fondos nacionales. Son las dos iniciativas de los gobernadores, por la cual se modifican los repartos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos.

También se planteará la modificación de la resolución de la Cámara de Diputados que permitió la creación de la comisión investigadora por la criptomoneda Libra, con el objetivo de garantizar su funcionamiento.

El temario establece un proyecto del diputado Julio Cobos (UCR), que busca determinar como hora oficial en toda la Argentina el huso horario de cuatro horas al oeste del meridiano de Greenwich, derogando la ley de hora oficial actual.

Finalmente, se prevé la modificación del Régimen Penal Tributario sobre la actualización de montos por el delito de evasión tributaria. Se insistirá con el proyecto de ley que declara la zona de emergencia y en situación de catástrofe a la Provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, que fuera totalmente vetado por el Poder Ejecutivo. Y el rechazo al Decreto 535-2025 del pasado 1 de agosto, por el cual se observó totalmente la ley de Moratoria Previsional.

TN