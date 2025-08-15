Fin de semana largo: intensas demoras para cruzar el puente Chaco-Corrientes

En pleno inicio del fin de semana largo, el Puente General Manuel Belgrano que une a las ciudades de Resistencia y Corrientes volvió a ser escenario de largas filas y circulación lenta para quienes intentaban ingresar a la capital correntina. Los inconvenientes comenzaron cerca de las 17 de este viernes.

Motivos del embotellamiento

La combinación de controles de las fuerzas de seguridad y el aumento del flujo vehicular típico de estas fechas cuando muchas personas aprovechan para viajar y participar de actividades en la ciudad provocó embotellamientos que generaron malestar entre los automovilistas. El Litoral pudo saber que el inconveniente comenzó alrededor de las 17 y se mantiene pasadas las 18.

Avisos a los viajeros

Advierten que “el tránsito del puente Chaco-Corrientes, normal a Resistencia, presenta serias demoras en Corrientes. Intenso tráfico post operativo policial/gendarmería”, indicaba uno de los avisos.