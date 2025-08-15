¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

La Libertad Avanza donar órganos Incendio en Corrientes
La Libertad Avanza donar órganos Incendio en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Puente General Manuel Belgrano

Fin de semana largo: intensas demoras para cruzar el puente Chaco-Corrientes

Se generaron largas filas de vehículos en uno de los principales accesos a la ciudad. 

Por El Litoral

Viernes, 15 de agosto de 2025 a las 18:06

En pleno inicio del fin de semana largo, el Puente General Manuel Belgrano que une a las ciudades de Resistencia y Corrientes volvió a ser escenario de largas filas y circulación lenta para quienes intentaban ingresar a la capital correntina. Los inconvenientes comenzaron cerca de las 17 de este viernes.

Motivos del embotellamiento

La combinación de controles de las fuerzas de seguridad y el aumento del flujo vehicular típico de estas fechas cuando muchas personas aprovechan para viajar y participar de actividades en la ciudad provocó embotellamientos que generaron malestar entre los automovilistas. El Litoral pudo saber que el inconveniente comenzó alrededor de las 17 y se mantiene pasadas las 18.

Avisos a los viajeros

Advierten que “el tránsito del puente Chaco-Corrientes, normal a Resistencia, presenta serias demoras en Corrientes. Intenso tráfico post operativo policial/gendarmería”, indicaba uno de los avisos.

El fenómeno no es nuevo, cada fin de semana largo, la postal se repite en este corredor vial clave para el intercambio entre las dos provincias. No obstante, el operativo policial y de gendarmería, sumado a la hora pico de la tarde, intensifica las demoras en esta ocasión.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD