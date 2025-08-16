El ministro de Salud se quebró al hablar de las muertes por fentanilo contaminado

En medio de la investigación por el fentanilo contaminado, que hasta el momento dejó 87 muertos -y se sospecha de otras nueve víctimas-, este viernes el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, habló por primera vez del caso.

En diálogo con el programa Solo una vuelta más (TN), el funcionario mostró su preocupación por lo ocurrido. Y ante la consulta sobre las víctimas fatales por la utilización del fármaco, se quebró: “No tiene antecedentes. Me pongo muy mal cuando hablo de esto porque soy médico (se emociona), y es un atentado a la gente”, dijo Lugones.

Además, apuntó a Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio investigado por la Justicia, defendió la tarea de la ANMAT y el rol de su directora, Nélida Agustina Bisio, y negó ser propietario de laboratorio alguno.

—Ministro, hay casi 100 muertos por fentanilo y mucha gente asustada, que tiene que recibir el fármaco. ¿Qué nos puede decir al respecto?

—La gente pude ir muy tranquila a internarse porque el fentanilo que estaba contaminado, el juez (Ernesto Kreplak) lo sacó del mercado. Así que el fentanilo que está, es el que se puede usar.



—Hizo declaraciones García Furfaro, el dueño de los laboratorios acusados de la contaminación…

—(Interrumpe) ¿Hablás del exconvicto, del delincuente?

—Fue muy fuerte contra usted en las acusaciones. ¿Qué tiene para decir?

—Desde que asumí, en octubre, una de las tantas cosas que me propuse fue auditar a todos los laboratorios. A ninguno en especial. Y es cierto que le pedí a la directora de la ANMAT que se pusieran a auditar a los laboratorios, a través del Instituto Nacional de los Medicamentos. El laboratorio de esta gente fue auditado a fines de noviembre porque hubo una denuncia por un producto mal elaborado, que no tenía el resultado que tenía que tener.

—Pero Furfaro dice: “No me mandaron a auditar, me mandaron a cerrar”, porque dice que usted es el dueño de un laboratorio que es competencia.

—No tengo ningún laboratorio. En el ambiente médico, es público lo que yo hago. Soy médico desde hace 53 años.

—¿Usted tiene vínculos con algún laboratorio?

—Con ningún laboratorio. Tuve vínculos, de hecho tengo, porque soy accionista a través de una sociedad, del Sanatorio Güemes.

—Furfaro hace un link con Barrionuevo…

—No lo conozco a Furfaro, nunca lo vi en mi vida. En el ambiente siempre hubo un rumor de que él y alguien que se llama Jorge Salinas vienen haciendo negocios espurios, raros. Incluso, tuvieron un problema en Rosario con el laboratorio Apolo. Y es público que durante el gobierno de Alberto Fernández se eligió a este laboratorio para poder traer la vacuna Sputnik, pero no pudieron porque estaban flojos de papeles para Rusia. Obviamente, tienen conexión con el peronismo y con el kirchnerismo. Los hechos demuestran lo que estoy diciendo.

—Usted, como médico y ministro, ¿cuál es la hipótesis de qué pudo haber en ese proceso de fabricación?

—Una mala praxis. Mi intención es que las próximas licitaciones estén acompañadas de buenas prácticas de manufactura. Primero por laboratorio, y más adelante por línea de medicamento: no es lo mismo la manufactura de un omeprazol que de un fentanilo. Unas pueden durar tres años y otras, menos tiempo. Para eso pedí que empiecen a investigar a los laboratorios, pero no pensando en que iba a cerrar alguno. Este se cerró porque encontraron defectos y ya venía con acumulación de denuncias, y los distintos gobiernos las dejaron pasar. Este es el primer gobierno que le pone un stop a este laboratorio.

—¿Por qué ANMAT no lo cerró antes? Hubo 139 avisos del organismo, decenas de expedientes. En términos futbolísticos, decenas de tarjetas amarillas, y nunca fue expulsado. ¿Cómo fue posible?

—Habría que preguntarle a todos los que pusieron la amarilla. A mí pregúntame por qué entra la roja.

—El Ministerio de Salud es el controlante de ANMAT.

—Sí, es así. En la primera inspección encontraron irregularidades. El ANMAT tiene tres direcciones: una de medicamentos, otra de alimentos y una de tecnología. En enero se sube un informe y recién el 12 de febrero le pasan las irregularidades a la directora del ANMAT. A las dos horas, lo cierra.

—¿Y por qué tardaron tanto tiempo?

—Como tengo las mismas dudas que vos, inicié un sumario. Y los responsables se harán cargo de las consecuencias: si hay irregularidades, se tendrán que ir. No vine a hacer lo mismo que los demás, vine a cambiar. El que las hace, las paga.

—¿La titular de ANMAT no tiene que ver con las demoras?

—Cuando le reportaron, actuó en dos horas y lo cerró.

—¿Por qué no se hizo antes?

—Creo que hubo negligencia. Y se definirá en el sumario.

—Una posibilidad es que haya habido influencia y la otra, negligencia.

—Tengo que tener la información para poder tomar una decisión. Y cuando la tenga, la vamos a hacer pública. Pero despego a la ANMAT y a Bisio.

—¿Qué piensa el Gobierno sobre la actuación del juez Kreplak?

—Estamos de acuerdo con lo que reclaman los familiares: que se resuelva lo antes posible. El Ministerio (de Salud) es querellante. Estamos ayudando. ANMAT hizo la denuncia penal, que recayó en el juez federal de La Plata. El juzgado de La Plata le pidió al (Instituto) Malbrán que sea perito de parte para colaborar en la determinación de las pruebas genéticas.

—Había alguna objeción con el ANMAT, sobre el recorte en el organismo.

—La motosierra no fue por el personal, sino que estamos recortando funciones. Si querías importar termos, hasta curitas, tenías que pasar por ANMAT; un sinsentido. Los medicamentos sí: hay que estar inscripto para poder traerlos.

—Ya que ANMAT depende del Ministerio de Salud, ¿hay garantías de que está auditado todo lo que va a acceder el consumidor?

—Sí, hay garantías.

—¿Hay tranquilidad de que no hay otros laboratorios como este? Porque este caso no tiene antecedentes.

—No tiene antecedentes. Me pongo muy mal cuando hablo de esto porque soy médico (se emociona), y es un atentado a la gente. No tienen derecho de hacer lo que hicieron. Es de mala gente, de muy mala gente. Y pueden decirme lo que quieran a mí, pero hacer lo que hizo y escudarse... No se puede creer. Seguramente, ha de ser muy sucio ese lugar, sino, ahí no habría bacterias. Adentro de esa ampolla están las bacterias. No tiene perdón de nadie esta gente: tiene que terminar presa, junto con todos los cómplices. Llegaron hasta acá porque tienen cobertura política, y no de este Gobierno, que viene a hacer cosas distintas. Algo raro hay acá atrás. Y lo tiene que investigar la Justicia. No es función mía, yo no puedo hacerlo. Puedo cerrarlo (al laboratorio), pero no puedo investigar ni castigar a los dueños.

—¿En cuánto tiempo se van a conocer los resultados del sumario a la ANMAT y al instituto que revisa los medicamentos?

—Tienen hasta seis meses, pero estoy exigiendo que se haga antes. Cuando tenga los resultados los voy a hacer públicos. Y voy a sacar a esa gente. No merecen estar ahí.

TN