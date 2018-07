Valdés retomó su agenda, recibió a una delegación y hoy viajará a Buenos Aires

El gobernador Gustavo Valdés retomó su actividad en Casa de Gobierno, luego de un breve receso invernal. Allí recibió a una delegación de Sauce, encabezada por su intendenta Irma Obregón, concedió una serie de audiencias por la tarde y esta mañana viajará a Buenos Aires para reunirse con la flamante administradora general de Vialidad Nacional, Patricia Gutiérrez. No se descarta un encuentro con el ministro de Interior, Rogelio Frigerio.

Luego de un breve receso de invierno, el mandatario provincial adelantó su agenda y ayer recibió a una comitiva de Sauce, la cual estuvo encabezada por la intendenta Obregón, quien fuera acompañada por concejales. Durante el encuentro evaluaron los avances de las obras en Ruta N° 126 (ver Sección Interior, página 19) que permitirá mejorar la interconexión con Curuzú Cuatiá.

El Gobernador expresó que la repavimentación de la ruta 126 es una prioridad y que en breve plazo comenzarán con las tareas de bacheo en la zona. También, enviará a Sauce a una comitiva del Gobierno que estará encabezada por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Bernardo Rodríguez, quien, junto a funcionarios de las carteras de Producción y de Hacienda y Finanzas, comenzarán a esbozar el informe sobre la erogación de las obras y demás detalles técnicos.

El titular del Ejecutivo provincial, además, recibió en el mediodía de ayer a la taekwondista Marta Falcón, quien logró dos medallas de plata y una de bronce en el Torneo Panamericano de Taekwondo, en Estados Unidos. En principios de julio, la Provincia había contribuido con un subsidio a través de Lotería provincial para financiar el viaje de la deportista. Por la tarde, en tanto, concedió distintas audiencias en Casa de Gobierno.

Esta mañana Valdés continuará su agenda y viajará a Buenos Aires. Allí se reunirá con la administradora general de Vialidad Nacional, Patricia Gutiérrez, quien sucedió a Javier Iguacel. Este último pasó al ministerio de Energía y Minería de la Nación.

Además, no se descarta un encuentro con Frigerio, quien esta semana está recibiendo en Casa Rosada a representantes de las provincias en el marco de las conversaciones por el Presupuesto 2019 (ver nota).

Por la noche, el Gobernador participará de la Entrega de Premios, Remate de Reproductores y Fiesta Braford en el predio de La Rural en Palermo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mandatario fue invitado por la Asociación Braford Argentina, según pudo saber El Litoral.

Valdés también fue invitado a participar este miércoles de otros eventos relacionados con la actividad agropecuaria en La Rural, en Buenos Aires, como la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional y 48ª Exposición y Feria de Artesanías Tradicionales, aunque dicha agenda aún no estaba confirmada, dado que también está en carpeta actividades en Corrientes relacionadas con el sector industrial.

El gobernador retoma sus actividades con varios puntos en agenda. En el plano de la gestión para este segundo tramo del año se espera que el mandatario exija mayores resultados a sus funcionarios y, además, comience a delinear una agenda de reuniones con sus ministros en localidades del interior, como ya lo hizo en Santo Tomé. También, prepara reuniones con intendentes para dar continuidad a una nueva modalidad de trabajo conjunto.