Agustina Bazterrica presentará “Cadáver exquisito” en la Feria del Libro

La ganadora del premio Clarín de Novela 2017, Agustina Bazterrica, será una de los disertantes de la 8ª Feria Provincial del Libro que tendrá lugar del 13 al 22 de julio en el predio del Tekové Potí. La charla será el 14 de julio, oportunidad en la que presentará su novela “Cadáver exquisito”.

“La novela ‘Cadáver exquisito’ habla de la legitimación del canibalismo. Hay un supuesto virus que afecta a los animales. No se los puede comer más. A raíz de esto se comienza a faenar humanos en frigoríficos. El protagonista, que trabaja de mano derecha de un frigorífico, va a un criadero de humanos y se queja con el dueño. Este entonces le regala una hembra para que faene o críe. A partir de ahí nace la trama”, contó la escritora.

Dijo también que este texto está atravesado por varias líneas de violencia. Al respecto, la escritora considera que su literatura en general habla de la violencia. Su primera novela es de humor, “Matar a la niña”, sin embargo hay una denuncia explícita. En los cuentos también hay distintos grados de violencia.

“En realidad lo que trato de hacer es denunciar. Escribo de manera intuitiva, entonces con la novela ahora fue una pulsión, fue una novela que golpeó por salir. De hecho, dejé dos novelas que estaba escribiendo para escribir esta historia que me parecía que tenía más fuerza. Lo que quería hacer era escribir una buena historia, es sin dudas una distopía. Además trata de temas que me preocupan hace un montón y que tampoco lo hice de manera súper consciente, no es que anoté en un cuaderno y dije voy a tratar sobre la trata de personas. No lo hice así. Pero surgió porque son los temas que me interpelan. Son los temas que me hacen vibrar”, destacó.