Rufina se bajó de la mudanza a Turquía con la China Suárez y vuelve con Nico a Argentina

La China Suárez nuevamente se encuentra involucrada en una nueva situación con uno de los dos papás de sus hijos. Y aunque las tensiones con Benjamín Vicuña continúan latentes, hoy la atención se posa enteramente sobre Nicolás Cabré.
Lo que hasta hace unos días parecía estar todo en paz, con Cabré afirmando que su hija Rufina iba a mudarse a Turquía con la China y Mauro Icardi, hoy dio un giro inesperado. Pese a que todo sigue igual, cambiaron algunas cuestiones.
Entre ellas, que la niña se vuelve junto a sus dos hermanos, Amancio y Magnolia Vicuña, a la Argentina. Dado que extraña y quiere pasar tiempo con su papá, Rufina estará viajando para luego volver, siempre y cuando no se arrepienta.
“En este momento está viajando en el vuelo de Turquía hacia Argentina, Rufina con sus dos hermanitos. Están en la fila ocho, están los tres niños, me dicen que Rufina un amor, está ocupándose de sus 3 hermanos más chiquitos. Van con la niñera, y unos asientos más adelante están la mamá de Eugenia con su pareja”, explicó Paula Varela.
Sin embargo, un dato a tener en cuenta es que las tensiones no cesan. En ese aspecto, el inesperado viaje de Rufina a Argentina para reencontrarse con Cabré despertó ciertas dudas; su vuelta, pese a que ya hizo la adaptación en lo que será su nuevo colegio, podría estar ligada a una cuestión más sentimental.
QUÉ PASÓ CON RUFINA CABRÉ QUE SE VUELVE DE TURQUÍA
“Extrañaba un poco, aprovechó este tiempo para ver a su papá y a la gente que quiere, porque después va a tener un tiempo más largo sin poder viajar”, expuso Varela en cuanto a la decisión de la niña, y ambos padres lo respetaron.
Y si algo faltaba en este embrollo, fue la información que reveló Karina Iavícoli. Según expuso la panelista, hay un rotundo cambio de planes, dado que podría darse la posibilidad de que Rufina viaje nuevamente a Turquía, pero con Nicolás.
“Existe la posibilidad de que ella retorne a Turquía junto a su padre, lo cual no está nada mal porque a él le interesa dónde va a vivir ella, los lugares donde se va a mover, el colegio. No está mal si Cabré acepta este ofrecimiento”, sentenció Karina.
