Aborto: luego del rechazo, quienes están a favor y en contra dicen que sigue la militancia

El Senado rechazó el aborto legal y no se podrá discutir hasta el año que viene, sin embargo, el Gobierno evalúa impulsar la despenalización de la mujer en el proyecto de reforma del Código Penal que enviará este mes al Congreso. Los referentes locales, en contra y a favor de la iniciativa que no pudo convertirse en ley, hablaron de esta propuesta y sobre cómo vivieron la votación durante la madrugada de ayer en Capital Federal. A la vez, sostuvieron que “esto es un comienzo” y coinciden en la necesidad de educación sexual.

“Fue lamentable la votación, haber escuchado los argumentos tan pobres nos indigna. Queda en evidencia quiénes nos legislan. El discurso de Ana Almirón demostró que tiene experiencia en la militancia y en la gestión, reflejó nuestras ideas. Sin embargo, Mauricio Espínola demostró cobardía. Pedro Braillard Poccard nunca nos quiso atender, no escuchó nuestra postura. Para nosotras no perdimos y vamos a seguir insistiendo hasta que sea ley”, dijo a El Litoral Soledad Ross, del Colectivo de Mujeres.

Por su parte, Cyntia Romero, referente “pro vida” que viajó al Congreso, expresó: “Sentimos una descarga de alegría cuando escuchamos que se rechazó la despenalización. Estuvimos trabajando mucho tiempo para que esto sea posible. Este proyecto es nefasto para la sociedad, no tiene nada que ver con los derechos de la mujer y vulnera el derecho principal que es el derecho a la vida. Se dejaron de lado cuestiones principales como la de proteger a la mujer en situaciones indignas y presentaron como solución el aborto”.

“No nos han derrotado, muy por el contrario, esto nos mostró la fuerza de las mujeres, esto recién comienza, vamos a hacer historia. Seguiremos la lucha en las calles, en la política, en la universidad y en los barrios”, comentó a El Litoral Leticia Gauna, representante del Inadi en Corrientes, desde Buenos Aires. A la vez, citó las palabras de la diputada nacional Victoria Donda, impulsora del proyecto: “Lo que se discute es aborto clandestino o aborto legal. Los que hacen aborto clandestino ganan mucho dinero y se movilizan a través de distintos engaños. Hemos logrado instalar el conocimiento. La diferencia esta en si es clandestino o legal”.

El doctor Alfredo Revidatti, uno de los principales referentes “pro vida” en la provincia y quien está a cargo de Gestión Hospitalaria, opinó: “Habían anticipado que la votación iba a salir de esta manera, que iba a ganar el rechazo. Tenemos el compromiso de todos, los que están a favor y en contra de la despenalización, de hacernos cargo de la educación sexual de los jóvenes y sobre todo de los embarazos no deseados”.

“No perdimos y vamos a seguir militando, no vamos a dar ni un paso atrás. Logramos que en una provincia como la nuestra, declarada ‘pro vida’ y con alto índice de muerte materna, se instalara este tema. El debate hacia adentro de nuestra provincia fue increíble. No perdimos, avanzamos un montón. No olvidamos quiénes votaron en contra, tenemos memoria y cuando haya elecciones lo recordaremos. Trabajamos mucho estos meses, muchas pusimos plata de nuestro bolsillo para la campaña. Nos gritaron asesinas cuando estamos buscando cuidar la vida de la mujer. Vamos a seguir trabajando para que entiendan nuestro mensaje y pedimos a los ‘pro vida’ que terminen con la violencia hacia nosotras, queremos que respeten nuestro pensamiento, que no sean hipócritas”, expresó Ross a este medio gráfico.

Reforma penal

Después del rechazo al aborto legal en el Senado ayer a la madrugada, se conoció que el Gobierno evalúa impulsar la despenalización de la mujer en la interrupción voluntaria del embarazo en el proyecto de reforma del Código Penal que enviará este mes al Congreso. Con este proyecto, la asistencia médica quedaría garantizada por parte del Estado a los casos de violación y riesgo de vida de la mujer; no es lo que pedían las feministas con la iniciativa presentada por la campaña a favor de la despenalización.

Esta propuesta ya empezó a generar polémica y en Corrientes, abogados empezaron a analizar los artículos donde se habla del aborto. De acuerdo a lo que se pudo conocer, por ahora “la despenalización queda a criterio de cada juez” y lo que se evalúa es ir un paso más allá y directamente sacar el peso de la ley para las mujeres.

“Hay un compromiso muy fuerte de parte de abogados correntinos sobre este tema, sé que ya están conversando sobre esta propuesta del Gobierno con colegas nacionales. Vamos a estar atentos y pendientes para que no vendan gato por liebre. Están hablando de despenalizar casos excepcionales, que ya está contemplado. Hay compromisos de asesorías legales y acompañamiento en los colegios sobre educación sexual. Nos están queriendo imponer miradas a las provincias, imponer estilos y cuestiones culturales de afuera, quieren vulnerar las provincias”, comentó Romero, del Colectivo Pro Vida.

Por su parte, Ross, quien es referente de género, expresó: “Lo que queremos es que no nos den migajas, que no tapen el sol con un dedo. Queremos más que eso, queremos que se nos reconozca que el aborto existe y que dejen de culpabilizar a la mujer que se realiza una interrupción voluntaria del embarazo. Logramos instalar el tema y sacar a la luz la clandestinidad del aborto. Estamos en una provincia pobre donde dan educación sexual en base a valores y no enseñan a los jóvenes a usar métodos anticonceptivos. Vamos a seguir militando”.

Al respecto, Gauna dijo que “hay que ver si es un avance en cuestión de derechos y no lo contrario”. Revidatti sostuvo: “Están buscando otros caminos y vamos a trabajar en ello”.

Para ninguno de los dos grupos, los que están a favor y en contra de la despenalización, está algo ganado o perdido de manera definitiva. Los referentes “pro vida” saben que van a seguir militando y están ingresando a los colegios llevando “educación sexual en base a valores”.

De parte de las referentes de género, dijeron que en los próximos días se van a reunir para definir cómo seguirán trabajando a favor de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito.