Bella Vista: secuestraron armas, redes ilegales y elementos de pesca furtiva

La Prefectura Naval Argentina informó este viernes que secuestró más de 2.800 metros de redes de pesca ilegal, armas de caza furtiva y elementos de pesca prohibidos. El hecho ocurrió en la zona limítrofe entre Bella Vista y Empedrado.

Según detalló, personal de Prefectura y de Recursos Naturales —con agentes de las delegaciones de Goya y Bella Vista— realizó un operativo e inspeccionó embarcaciones, donde encontraron a varios hombres sin licencia de pesca habilitante, utilizando mallas del tipo "tres telas", las cuales están expresamente prohibidas por la normativa vigente.

En el lugar, se realizan los trámites correspondientes, y desde el área de Recursos Naturales reiteraron la importancia del cumplimiento de las leyes que regulan la pesca y la caza, ya que sin autorización, estas prácticas configuran infracciones graves que ponen en riesgo la fauna y el equilibrio ecológico del ecosistema.