San Cayetano lluvias en Corrientes La Libertad Avanza
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 8 de agosto de 2025

Por El Litoral

Viernes, 08 de agosto de 2025 a las 07:18

Milei acuerda con 5 gobernadores; el PJ va unido en 18 provincias

Corrientes: ya se inscribieron cuatro alianzas para las elecciones nacionales de octubre

Producción de arándanos en Corrientes: "La situación económica nos afecta enormemente"

Tecnicar: 22 escuelas correntinas compiten con sus autos eléctricos en la Costanera

La Policía detuvo a un presunto ladrón que fue sorprendido por vecinos en Corrientes

Gustavo Valdés inauguró una nueva escuela rural y habilitó 10 kilómetros de ripio

“La Universidad Tecnológica debe estar dentro de los Parques Industriales"

Sánchez Mariño: "Inspeccionamos las 338 escuelas habilitadas y todas están en condiciones"

La Municipalidad de Corrientes inicia el pago del plus a los trabajadores

Vamos Corrientes presentó sus candidatos en Perugorría con fuerte compromiso de apoyo

