Las noticias más importantes del 8 de agosto de 2025

Milei acuerda con 5 gobernadores; el PJ va unido en 18 provincias
Corrientes: ya se inscribieron cuatro alianzas para las elecciones nacionales de octubre
Producción de arándanos en Corrientes: "La situación económica nos afecta enormemente"
Tecnicar: 22 escuelas correntinas compiten con sus autos eléctricos en la Costanera
La Policía detuvo a un presunto ladrón que fue sorprendido por vecinos en Corrientes
Gustavo Valdés inauguró una nueva escuela rural y habilitó 10 kilómetros de ripio
“La Universidad Tecnológica debe estar dentro de los Parques Industriales"
Sánchez Mariño: "Inspeccionamos las 338 escuelas habilitadas y todas están en condiciones"
La Municipalidad de Corrientes inicia el pago del plus a los trabajadores
Vamos Corrientes presentó sus candidatos en Perugorría con fuerte compromiso de apoyo