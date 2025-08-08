¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

COMICIOS DEL 31 DE AGOSTO

Elecciones en Corrientes: la Junta Electoral trabaja en el armado de más de 2.808 urnas

Con equipos distribuidos en turnos, la Junta Electoral de Corrientes cumple con el cronograma previsto para garantizar la correcta logística de las elecciones provinciales.

Por El Litoral

Viernes, 08 de agosto de 2025 a las 10:58

En el marco del calendario electoral vigente, la Junta Electoral Provincial de Corrientes continúa con los preparativos para las elecciones del próximo 31 de agosto, fecha en la que se elegirán gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales.

En el segundo subsuelo del Poder Judicial, ubicado en la intersección de calles 9 de Julio y San Juan, se desarrolla el proceso de armado de urnas, que luego serán distribuidas en escuelas de la capital e interior provincial.

Según detalló el licenciado Augusto Daniel Godoy, responsable del área de logística, se están preparando 2.808 urnas en total: 905 para la ciudad de Corrientes y 1.903 para el interior.

Además de las autoridades provinciales, se elegirán intendentes, viceintendentes y concejales en 73 municipios, convencionales constituyentes en Empedrado, un juez de faltas en San Miguel y un defensor de los vecinos en 9 de Julio. También será la primera elección local para los municipios de Cecilio Echeverría y Cazadores Correntinos.

El operativo logístico cuenta con la participación de 44 trabajadores, organizados en dos turnos diarios, con equipos mixtos de hombres y mujeres. Para cumplir con los plazos establecidos, el trabajo se desarrolla de lunes a lunes, incluyendo feriados, a fin de asegurar que el material llegue en tiempo y forma a cada mesa de votación del territorio provincial.

