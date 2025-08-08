Itatí: recuperaron una moto que fue denunciada como robada

La Policía de Corrientes informó que este jueves recuperó una motocicleta que había sido denunciada como robada en la localidad correntina de Itatí.

El procedimiento se realizó en horas de la mañana del jueves, cuando efectivos de la Comisaría de Distrito Itatí, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, localizaron una motocicleta Honda Wave de 110 cc que había sido abandonada en un descampado, ubicado por ruta provincial N° 98, en un camino conocido como "Atajo".

Según informaron fuentes policiales, el vehículo fue sustraído en el marco de una causa judicial por "hurto calificado" que se encuentra actualmente en trámite. Se presume que los supuestos autores del hecho decidieron desprenderse del rodado al notar el avance de la investigación y el despliegue policial en la zona.

Desde la fuerza indicaron que los presuntos responsables ya se encuentran identificados, y que se continúa con las diligencias pertinentes.

La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la Justicia, junto con las informaciones recolectadas en el marco de la causa. Continúan los trámites de rigor ante la Comisaría de Distrito Itatí.