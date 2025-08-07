Inauguran la Comisaría 24° ubicada en el Campus “Deodoro Roca”

Anunciaron que este viernes 8, el gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés y su equipo de trabajo dejarán formalmente inaugurada la Comisaría Nº 24 en el Campus “Deodoro Roca”, en el marco actividades oficiales y por el “54° aniversario de la Policía de Corrientes”.

A las 12 está programado el acto en el predio de la Universidad Nacional del Nordeste sobre la Avenida Libertad 5407.

La nueva dependencia policial forma parte del plan provincial de fortalecimiento de la seguridad, con el objetivo de brindar una mayor cobertura preventiva y de respuesta a la comunidad, en articulación con instituciones educativas y barriales

Cuenta con un moderno diseño de dos plantas, oficinas, celdas, patios, y playón para vehiculos.

Su peculiar estilo se caracteriza por grandes ventanales vidriados.