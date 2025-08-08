¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

El Indec advirtió sobre falsas encuestas electorales en Corrientes

El Instituto desmintió estar vinculado a relevamientos políticos sobre sondeos de votos. Cuáles son los municipios involucrados.

Por El Litoral

Viernes, 08 de agosto de 2025 a las 09:14

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) aclaró este jueves que no realiza encuestas político-electorales ni autorizó a terceros a hacerlo en su nombre. Vecinos de Santa Rosa, Santa Ana, Mburucuyá y Saladas habrían sido engañados y reportaron que una persona se presenta como encuestadora del organismo.

El Indec desmintió públicamente haber participado o autorizado encuestas vinculadas a intención de voto en la provincia de Corrientes, luego de recibir consultas desde localidades como Santa Rosa, Santa Ana, Mburucuyá y Saladas.

Según informó el organismo, una persona que se presenta como integrante de una supuesta consultora invoca falsamente un vínculo contractual con el Indec para realizar encuestas de carácter político-electoral, una práctica que el organismo no realiza ni delega bajo ninguna circunstancia.

“El Indec no lleva a cabo relevamientos de campo fuera de sus funciones estadísticas ni comisiona a consultoras o personas a ejecutar encuestas en su nombre. No hace ni hará encuestas partidarias”, comunicaron de manera oficial.

Ante esta situación, el instituto indicó que ya inició acciones para frenar el engaño a los vecinos y a los medios locales que, actuando de buena fe, difundieron los resultados o información de dichas encuestas.

¿Cómo verificar a un encuestador legítimo del Indec?

Desde el organismo nacional se recordó a la ciudadanía que toda persona encuestadora debe portar una credencial oficial con nombre completo y número de documento. Además:

Para cualquier consulta, los ciudadanos pueden comunicarse con el Centro Estadístico de Servicios del Indec al correo
 [email protected] o al teléfono +54 11 5031-4632.

