Tras la protesta por cambios en la carrera de Biología, directivos alistan soluciones

El cambio del plan de estudios de la carrera de licenciatura en Ciencias Biológicas generó incertidumbre entre los alumnos que ingresaron antes del año 2013, ya que aducen que no fueron informados de la incorporación de dos nuevas materias ni tampoco de quienes deben cursarlas. En este escenario, en la jornada de ayer se realizó una protesta frente a la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura (Facena); mientras que las autoridades indicaron a El Litoral que alistan soluciones.

Concretamente se añadió al plan de estudios la materia denominada “Fisiología animal (FA)” y la asignatura “Fisiología vegetal (FV)” (normalmente dictadas en el primer cuatrimestre). “No fuimos informados de los cambios, con tiempo. Sabemos que deberíamos cursar dos asignaturas más pero no se respetó un plan de transición, y los compañeros que se recibieron desconocen si su título tendrá validez o deben recuperar las nuevas materias.

Nos manifestamos, porque agotamos todas las instancias de diálogo ya que presentamos tres expedientes (en abril, en mayo y en agosto) y las respuestas no fueron concretas”, explicó a este medio Florencia una de las estudiantes, en medio del reclamo.

En este escenario se consultó a la decana de la Facena, Viviana Godoy, quien expresó que los diferentes organismos -que comprenden la casa de estudios- se preparan para responder y atender las situaciones puntuales del alumnado.

“Por la estructura de la Facultad, deben intervenir los distintos actores que comprenden la institución (departamentos, secretarías y comisiones de carrera) y el lunes tendremos una reunión para reevaluar las reglamentaciones, y algunas solicitudes que hemos recibido. Queremos dejar en claro que la carrera tiene el mayor nivel de rigurosidad y control, dentro de los estándares de calidad de la Coneau (como instituto rector).

Por ende, el comportamiento como institución no puede alejarse de esas reglamentaciones establecidas y estamos buscando soluciones”, indicó la decana de Facena.

Asimismo, recalcó que “la idea es no demorar el tránsito académico ya que muchos de nuestros estudiantes siguen la carrera científica y la intención de la gestión es brindar soluciones rápidas desde el diálogo y la búsqueda de un justo medio”.

Es decir que, el lunes los referentes de la unidad académica se reunirán para evaluar las situaciones particulares; en tanto que, el martes mantendrían una reunión con el alumnado.

Alumnos

Paralelamente el edificio de Facena se encontraba empapelado con carteles que consultaban: “¿Qué sucederá con las materias optativas que han desaparecido del plan de estudio modificado?”, “¿Por qué no se ha respetado el plan de transición requerido por la Coneau?”, “¿Cuál es la resolución que obliga a cursar FA y FV a los alumnos que han ingresado previo al año 2014?”.

Embanderados con dichas consultas, con bombos y platillos, los alumnos en horas del mediodía ingresaron a la planta baja del edificio. En ese contexto, fueron atendidos por el secretario de extensión universitaria quien pautó una reunión para el próximo martes.

“Fuimos atendidos por el secretario de extensión universitaria, y logramos conseguir una reunión con la decana, secretaria académica y comisión de carrera para el próximo martes”, señaló al respecto una alumna.