El problema de la basura resurgió tras la emergencia hídrica

Como consecuencia de los más de 350 milímetros de lluvia de las dos últimas semanas que colapsaron la ciudad, se denota una vez más el grave problema de la basura, por lo que en las últimas jornadas donde el mal tiempo dio un respiro, Comisiones Vecinales y Delegaciones Municipales intensificaron su accionar para erradicar su acumulación en los barrio Molina Punta, Celia, Madariaga y Santa Catalina entre otros.

Los días de lluvia, la Comuna solicita a todos los vecinos que no saquen los residuos dado que taponan los desagües y provocan anegamiento en muchos sectores, pero algunos ciudadanos desaprensivos hacen caso omiso del pedido. Luego de casi dos semanas donde el agua no dio tregua se puede observar en muchos barrios basura por doquier y también la existencia de “basurales crónicos”, que cuentan con un esquema de trabajo especial de recolección. Por la proliferación de estos, Comisiones y Delegaciones vecinales intensificaron sus esfuerzos en materia de limpieza como sucedió en los barrios Molina Punta, Celia, Madariaga Santa Catalina entre otros.

En tanto, también en las últimas semanas y mediante las redes sociales algunos vecinos cansados de la conformación de estos núcleos de desechos, comenzaron a accionar contra aquellos vecinos desaprensivos y difunden fotos y videos de los mismos reflejando el accionar que sin duda causa repudio e indignación general.

Y si bien la Comuna sostiene que el servicio de recolección que funciona en la ciudad es de “puerta a puerta”, esto no se da en todos los casos ya que en muchos sectores son los mismos agentes municipales los que recolectan la basura de los hogares y los llevan hacia otros sector dejándolos al asecho de los animales, por varios minutos, hasta que pase el camión de basura. En este contexto también se debe considerar que en los barrios más alejados la recolección no se realiza todos los días y que tampoco cuentan con contenedores para el depósito de los mismos.

Cabe señalar que desde la Comuna indicaron que los inspectores ambientales continúan interviniendo en diferentes zonas, labrando actas para que los vecinos desistan de arrojar los residuos fuera de horario.