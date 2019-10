Se reanudará a fin de octubre la negociación con los municipales

Desde la Municipalidad de Corrientes ratificaron que a fines de octubre se volverán a sentar con los representantes sindicales para discutir la posibilidad de nuevos incrementos salariales.

“Vamos a volver a juntarnos a fin de mes para buscar mecanismos de auxilio o refuerzos, debido a la situación económica. No es una cuestión de voluntad, sino de recursos”, explicó el secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad, Hugo Calvano, en diálogo con Radio Dos.

Destacó además que a partir de las paritarias ya se avanzó con el pago del plus extraordinario por dos meses, y el “aumento al básico y en todos los niveles, para noviembre”.

“Veremos en qué situación estamos. No podemos comprometer cosas que no podamos cumplir, vamos a poner el máximo esfuerzo para mejorar la condición”, aseguró el funcionario municipal.

Mientras tanto, desde la Asociación de Obreros y Empleados municipales vienen solicitando que la mesa de diálogo se vuelva a reunir para avanzar en otros procesos, como los pases a contrato de los Neike y pase a planta permanente de los contratados.

Un compromiso asumido por la Comuna capitalina, que requiere de una instancia de conversación y llegar a un acuerdo entre las partes.

Aún resta definir, según informó el secretario gremial de la Aoem, Walter Gómez, la cantidad de pases a contrato que se efectivizarán, y la antigüedad que deban cumplimentar los contratados que aspiren al pase a planta. Estos, deberán realizar una capacitación antes de rendir concurso. La fecha de convocatoria, además, se fijará una vez que finalice la etapa de conversaciones entre el gremio y los representantes comunales.

El proceso de estabilidad laboral, además, se realizará por etapas. Esto significa que no concursarán en simultáneo todas las categorías, sino que se realizará por cada una.